السبكي: التأمين الشامل حقق هدف الدولة في العدالة الاجتماعية

قال الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن مشروع التأمين الصحي إصلاح شامل للمنظومة الصحية، مشيرا إلي أن الاصلاح الصحي في مصر مر بـ ٣ مراحل هامة أولها في عهد الملك فؤاد الاول تليها فترة الاصلاح الصحي في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وأخيرا الطفرة الهائلة التي تشهدها المنظومة الصحية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف السبكي، أن فترة الاصلاح الصحي الشاملة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي المرحلة المحورية والهامة في تاريخ الدولة المصرية لاسيما بالتوازي مع الاصلاح الاجتماعي، موضحا أن هذا الاصلاح تم تتويجه بمنظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات وهي المرحلة الاولي من المنظومة وتم البدء في التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من المنظومة والبداية كانت بمحافظة المنيا.

منظومة التأمين الصحي الشامل

وأوضح رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل استطاعت ان تحقق المستهدف منها من خلال تعزيز محور العدالة الاجتماعية والقضاء علي فقر من خلال تقليل الانفاق الشخصي للمواطن علي الصحة، مشيرا إلي ان الهيئة العامة للرعاية الصحية نجحت في ميكنة ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين بما خلق سرعة وجودة الخدمات المقدمة للمواطن.

وحول محور المنشأت الطبية، أكد السبكي حرص الهيئة من البداية علي حصول منشآتها الطبية علي معايير الاعتماد والرقابة الصحية كان هدفا وشرطا لا يمكن تجاوزه، مشيرا الي أن هناك رصدا وتحليلا مستمرا لمستوي الخدمات المقدمة للمنتفعين من خلال إدارة رضاء المنتفعين المنوط بها قياس مدي رضاء المواطن عن الخدمة ومتابعة شكاوي المنتفعين وتحليلها والرد عليها مع ايجاد حلول لها.