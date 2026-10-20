قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. انطلاق فعاليات اليوم الثاني لـ منتدى مصر 2026
إدخال عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة
الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة حتى بداية الأسبوع المقبل.. وأمطار على السواحل الشمالية والشبورة قد تحجب الرؤية
خبير عسكري: نتنياهو يخشى هجومًا إيرانيًا يهدد حظوظه الانتخابية
الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة
الهلال الأحمر يقدم الدعم لمصابي حادث طريق اسيوط بمستشفى 6 أكتوبر المركزي
وزير البترول يشهد توقيع اتفاقية حقل «أفروديت» القبرصي تمهيدًا لنقل الغاز إلى مصر
وزير الدفاع البريطاني: مقاتلات تايفون ستنفذ عمليات دفاع جوي فوق السعودية
بلاغ عن واقعة تتعلق بناقلة نفط بالقرب من الدقم العمانية
مواعيد مباريات اليوم.. باريس سان جيرمان ضد برشلونة والزمالك أمام بترول أسيوط
وزير الصحة: منتدى مصر 2026 فرصة للتواصل بين الجهات التنفيذية والمستفيدين من الخدمات
بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة المنصورة تتصدر الجامعات المصرية في المشروع القومي لمحو الأمية بإجمالي 16 ألفا و964 دارسًا ناجحًا

جامعة المنصورة تتصدر الجامعات المصرية في المشروع القومي لمحو الأمية بإجمالي 16 ألفا و964 دارسًا ناجحًا
جامعة المنصورة تتصدر الجامعات المصرية في المشروع القومي لمحو الأمية بإجمالي 16 ألفا و964 دارسًا ناجحًا
أ ش أ

حققت جامعة المنصورة المركز الأول بين الجامعات المصرية في المشروع القومي لمحو الأمية بإجمالي 16 ألفا و964 دارسًا ناجحًا خلال دورة يوليو 2026، وفقًا للبيان الرسمي لنتائج الجامعات الحكومية الصادر عن الهيئة العامة لتعليم الكبار، لتواصل الجامعة تصدرها للمشروع للمرة التاسعة على التوالي، وتؤكد ريادتها في توظيف إمكاناتها التعليمية والبشرية لدعم جهود الدولة في مواجهة الأمية.
وأكد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، - في بيان للجامعة اليوم/ الاثنين/- أن استمرار الجامعة في صدارة الجامعات المصرية يعكس كفاءة منظومة العمل المؤسسي، ونجاح التعاون بين قطاعات الجامعة وكلياتها في تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية.
وأشار إلى أن مشاركة الطلاب تمثل جانبًا أصيلًا من مسؤولية الجامعة تجاه المجتمع، وتسهم في إعداد خريجين أكثر وعيًا بقضاياه واحتياجاته، وقدرةً على المشاركة الفاعلة في جهود التنمية..مشيدا بالتعاون البنّاء مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بقيادة محمد عطية رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، والمهندس رائد هيكل مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وحماد الحسين، مدير فرع الهيئة بمحافظة الدقهلية، مثمنًا جهود التنسيق المشترك في تنفيذ المشروع وتحقيق مستهدفاته.
ومن جانبه، أكد الدكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون الدراسات العليا والبحوث المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن تصدر الجامعة نتائج المشروع يعكس تكامل الجهود بين قطاعي خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتعليم والطلاب، والكليات، ومركز جامعة المنصورة لخدمات تعليم الكبار، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، مشيرًا إلى مواصلة تطوير آليات العمل وتعزيز مشاركة الطلاب، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة الأمية وتوسيع فرص التعلم.
ونوه بأن تصدر جامعة المنصورة نتائج دورة يوليو 2026 يأتي استمرارا لدورها وشريكًا فاعلًا في تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية من خلال توظيف قدراتها التعليمية وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية، بما يسهم في تمكين الأفراد من اكتساب مهارات القراءة والكتابة، ويدعم بناء مجتمع أكثر قدرة على التعلم والمشاركة في التنمية.

جامعة المنصورة المركز الأول بين الجامعات المصرية المشروع القومي لمحو الأمية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد موجة الغلاء.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالأسواق

صلاح

بعد هدفه في بشكتاش.. طرابزون سبور يحتفي بأرقام محمد صلاح

منتخب مصر

هل يمكن استئناف عقوبتي حسام وإبراهيم أمام المحكمة الرياضية؟.. محام دولي يجيب

الرئيس دونالد ترامب

ترامب: يمكننا وقف العمليات العسكرية الآن مع ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي

محمد هانى

محمد هاني يجدد عقده مع الأهلي حتى 2030

مفاجأة في سعر عيار ٢١ اليوم الثلاثاء

عيار 21 يسجل 6270 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

عوض الوزير محافظ شبوة

اليمن.. مقتل 58 وإصابة 200 في هجوم للفصائل اليمنية على معسكر حكومي بشبوة

صورة توضيحية

الحرس الثوري الإيراني: إسقاط مسيرة أمريكية من طراز «إم كيو 9» فوق مضيق هرمز

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

رالي «تحدي عبور مصر» يختتم رحلته بالوادي الجديد

محافظة سوهاج

فصل طالب عاما كاملا بعد طعنه معلما بسوهاج.. والمحافظ يوجه بتفعيل لائحة الانضباط

حملة رقابية مشتركة بالتنسيق مع حي الشرق ومكتب أغذية المدينة لضبط السلع الغذائية مجهولة

تموين بورسعيد يضبط 130 كجم من مصنعات الدواجن واللحوم المجمدة مجهولة المصدر

بالصور

ليلى زاهر وهشام جمال في ظهور أنيق بحفل «كيليان باريس» في دبي

هشام جمال وليلى أحمد زاهر من دبي
هشام جمال وليلى أحمد زاهر من دبي
هشام جمال وليلى أحمد زاهر من دبي

ليه بتفتكري المواقف المحرجة قبل النوم؟ أسباب نفسية وراء استرجاع الذكريات

ليه بنفتكر موقف محرج قبل النوم
ليه بنفتكر موقف محرج قبل النوم
ليه بنفتكر موقف محرج قبل النوم

بعد فقدان وزنه.. حمو بيكا رفقة زوجته شمس فى أحدث ظهور

حمو بيكا رفقة زوجته شمس
حمو بيكا رفقة زوجته شمس
حمو بيكا رفقة زوجته شمس

رائحة كريهة في الأنف باستمرار.. أسباب تحتاج إلى الانتباه

رائحة الأنف الكريهة
رائحة الأنف الكريهة
رائحة الأنف الكريهة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

المزيد