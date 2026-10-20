جامعة المنصورة تتصدر الجامعات المصرية في المشروع القومي لمحو الأمية بإجمالي 16 ألفا و964 دارسًا ناجحًا

حققت جامعة المنصورة المركز الأول بين الجامعات المصرية في المشروع القومي لمحو الأمية بإجمالي 16 ألفا و964 دارسًا ناجحًا خلال دورة يوليو 2026، وفقًا للبيان الرسمي لنتائج الجامعات الحكومية الصادر عن الهيئة العامة لتعليم الكبار، لتواصل الجامعة تصدرها للمشروع للمرة التاسعة على التوالي، وتؤكد ريادتها في توظيف إمكاناتها التعليمية والبشرية لدعم جهود الدولة في مواجهة الأمية.

وأكد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، - في بيان للجامعة اليوم/ الاثنين/- أن استمرار الجامعة في صدارة الجامعات المصرية يعكس كفاءة منظومة العمل المؤسسي، ونجاح التعاون بين قطاعات الجامعة وكلياتها في تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية.

وأشار إلى أن مشاركة الطلاب تمثل جانبًا أصيلًا من مسؤولية الجامعة تجاه المجتمع، وتسهم في إعداد خريجين أكثر وعيًا بقضاياه واحتياجاته، وقدرةً على المشاركة الفاعلة في جهود التنمية..مشيدا بالتعاون البنّاء مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بقيادة محمد عطية رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، والمهندس رائد هيكل مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وحماد الحسين، مدير فرع الهيئة بمحافظة الدقهلية، مثمنًا جهود التنسيق المشترك في تنفيذ المشروع وتحقيق مستهدفاته.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون الدراسات العليا والبحوث المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن تصدر الجامعة نتائج المشروع يعكس تكامل الجهود بين قطاعي خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتعليم والطلاب، والكليات، ومركز جامعة المنصورة لخدمات تعليم الكبار، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، مشيرًا إلى مواصلة تطوير آليات العمل وتعزيز مشاركة الطلاب، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة الأمية وتوسيع فرص التعلم.

ونوه بأن تصدر جامعة المنصورة نتائج دورة يوليو 2026 يأتي استمرارا لدورها وشريكًا فاعلًا في تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية من خلال توظيف قدراتها التعليمية وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية، بما يسهم في تمكين الأفراد من اكتساب مهارات القراءة والكتابة، ويدعم بناء مجتمع أكثر قدرة على التعلم والمشاركة في التنمية.