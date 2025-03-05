أمين سر إسكان النواب: مصر تقود العالم لنصرة القضية الفلسطينية وإعمار غزة

أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان أن القمة العربية الطارئة التي عقدت في مصر والكلمة التاريخية التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى كشفت عن استمرار مصر فى دورها التاريخى والمحورى لنصرة القضية الفلسطينية وإعادة إعمار قطاع غزة ورفض التهجير ، مشيراً إلى أن مصر نجحت فى وضع القضية الفلسطينية فى بؤرة اهتمامات العالم كله.

وقال " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم : إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة كانت رسالة واضحة وحاسمة وعكست الوعي العميق بالتحديات الإقليمية والتحذير وبشكل قاطع من التهجير القسري للفلسطينيين مؤكداً أن مصر لن تقبل بأي مساس بحق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه.

وأكد المهندس أمين مسعود أن القضايا المهمة التى تناولها الرئيس السيسي فى كلمته أكدت على حقيقة فى غاية الأهمية مفادها التزام مصر الثابت بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وأنها لن تكون جزءًا من أي تسوية تمس هذه الحقوق والتأكيد ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كشرط لتحقيق السلام الشامل في المنطقة مثمناً رؤية الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة مع التأكيد على رفض التهجير الفلسطيني وأن إعادة الإعمار يهدا إلى تحسين أوضاع الفلسطينيين دون تفريغ الأرض من سكانها.