دراسة دولية: عودة قياسية للالتهاب الرئوي بعد 3 سنوات من الاختفاء

كشفت دراسة جديدة أجراها فريق دولي بقيادة سويسرية عن انتشار الميكوبلازما -وهي البكتيريا المسؤولة عن الالتهاب الرئوي- بمعدلات قياسية في مختلف أنحاء العالم، بعد سنوات من الغياب بفضل إجراءات مكافحة "كوفيد-19".

ونقل راديو "لاك" السويسري، اليوم "الأربعاء"، عن باتريك ماير سوتير، قائد الدراسة من مستشفى الأطفال الجامعي في زيورخ: "لقد كان عدد حالات الإصابة بالميكوبلازما تاريخيًا حقًا".

وأضاف قائلًا: "عانى كل سكان سويسرا تقريبا من السعال بسبب الميكوبلازما"، موضحًا أن حالات الإصابة بالمرض بلغت ذروتها حتى ديسمبر الماضي.

كانت هذه البكتيريا قد اختفت بفضل الإجراءات المرتبطة بجائحة "كوفيد-19"، وظلت غائبة لفترة طويلة حتى أن العلماء تساءلوا عما إذا كانت ستعود على الإطلاق. إلا أنه بعد مرور 3 أعوام عادت هذه البكتيريا لتنتشر من جديد وبقوة.