المنوفية تحصل على 34 مليون جنيه من وزارة التخطيط



أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن حصول محافظة المنوفية على حافز أداء باعتمادات مالية بلغت 34 مليون جنيه ، وذلك للاستفادة منه في تعزيز الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2025 ، ضمن مبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي " والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

حيث أوضح محافظ المنوفية أنه تم دعم المحافظة باعتمادات مالية إضافية للموازنة الاستثمارية المخصصة لخطة العام المالي الحالي لتبني أفضل الممارسات في مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء وإدارة الإنفاق العام وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية، مشيراً إلى أنه سيتم ضخ تلك الاعتمادات في تنفيذ مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية الأولى ومنها " الأسواق والمواقف النموذجية وتدعيم منظومة الإنارة والرصف وتحسين البيئة " والتي أشرفت على الانتهاء بمراكز ومدن المحافظة لسرعة دخولها الخدمة والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر بما يحقق التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن مبادرة حوافز تميز الأداء تعد أحد مبادرات وزارة التخطيط والتي تهدف إلى تشجيع دواوين عموم المحافظات على تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء وإدارة الإنفاق العام وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية بما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات اتساقا مع رؤية مصر 2030.