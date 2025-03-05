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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد.. الغرباوي يفتتح معرض ختام أنشطة إدارة التوجيه الفني

بورسعيد | الغرباوى يفتتح معرض ختام أنشطة إدارة التواجيه الفنية
بورسعيد | الغرباوى يفتتح معرض ختام أنشطة إدارة التواجيه الفنية
محمد الغزاوى

افتتح طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، معرض ختام أنشطة إدارة التوجيه الفني على مستوى المحافظة المقام بمقر مجمع إعلام بورسعيد تحت رعاية  اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد.

وتجول مدير المديرية في أروقة المعرض الذي شارك فيه 26 توجيها فنيا من تخصصات مختلفة، منها المواد الثقافية إلى جانب الأنشطة التربوية بالتعاون مع المدارس من كل الإدارات التعليمية، مثنيا على إنتاج الطلاب من وسائل الإيضاح والمجسمات للمناهج الدراسية المصنوعة من مختلف الخامات، وكذلك مشروعات الروبوت واللوحات الفنية، معربا عن امتنانه وفخره بهذا الإنتاج الضخم من براعم تعليم بورسعيد.

واستمع مدير تعليم بورسعيد  لشرح الطلاب المشاركين في المعرض، موجها باستمرار فترة المعرض لمدة كافية وتنظيم رحلات للطلاب من مختلف مدارس المحافظة للمعرض لكي تعم الفائدة والتعرف على كيفية تنفيذ المجسمات ووسائل الإيضاح مع الاستفادة من شرح الموجهين والمشرفين والقائمين على المعرض.

وقدم الغرباوي الشكر والتقدير للواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، على دعمه الدائم لتعليم بورسعيد والعملية التعليمية، مثنيا على الجهود المبذولة من القائمين على المعرض، مشددا على تضافر جميع الجهود لدعم الطلاب المتميزين والمبدعين، متمنيا للجميع دوام التميز والتقدم.

ويأتي المعرض من تنفيذ هيام البنهاوي، مدير إدارة التوجيه الفني، والطاقم المعاون لها تحت إشراف الحسيني راغب، مدير عام التعليم العام، وبالتعاون مع الإدارة العامة للشئون التنفيذية تحت قيادة إيهاب عبد المقصود، مدير عام الشئون التنفيذية.

جاء ذلك بحضور سماح حامد، مدير مجمع إعلام بورسعيد، وأحمد تاج الدين، مدير عام إدارة جنوب التعليمية، ونصرة فؤاد، مدير إدارة الأنشطة التربوية، والدكتورة آمال شعبان، مدير إدارة التعليم الابتدائي، والدكتورة سوزان بغدادي، مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات، ولمياء الجهيني، مدير إدارة التعليم الخاص، والموجهين العموم والمعلمين المشرفين وقيادات التعليم.

بورسعيد تعليم بورسعيد ختام الأنشطة

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