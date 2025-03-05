تدني في الذوق .. نجم الأهلي السابق يهاجم دراما رمضان

وجه أحمد بلال، لاعب الأهلي السابق، انتقادا لاذعا عن دراما رمضان ٢٠٢٥.

وكتب أحمد بلال عبر فيسبوك: "مسلسلات رمضان معظمها حاجة تقرف تدني في الذوق وفي الأخلاق.. وليه مطلعين الستات بتردح في كل المسلسلات يا رقاصة يا بتاعت شوارع مين قالكم أن الست في الأحياء الشعبية صوتها عالي ولا في الصعيد والفلاحين فيه ايه احترموا الستات شوية ووقروهم ستات مصر محترمين ومربين مش كده عيب".

تصريحات أحمد بلال عن إمام عاشور

قال أحمد بلال، لاعب النادي الأهلي السابق، إن إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، أفضل لاعب في الدوري المصري.

وأضاف بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "علي معلول من اللاعبين التاريخيين في النادي الأهلي، ومن حقه التواجد، والمشاركة في حالة تعافيه من الإصابة وجاهزيته وهو من اللاعبين المؤثرين في الأهلي".

وتابع: "إمام عاشور يؤدي بشكل جيد ومتألق مع الأهلي، ويجب أن ينضم لمنتخب مصر، خاصة وأنه أفضل لاعب في مصر".

وواصل:" تواجد العديد من النجوم، تضع مسئولية على حسام حسن، بسبب وجود لاعبين على مستوى عالي، وصال وجال من أجل تولي القيادة الفنية للمنتخب، ويمتلك حاليًا لاعبين وإمكانيات تؤهل للتتويج بأمم إفريقيا".