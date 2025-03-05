وسط بكاء وصراخ.. تشييع جثامين أسرة في المنوفية نتيجة تسرب الغاز .. صور

شيع العشرات من أهالي قرية دمهوج بمركز قويسنا في محافظة المنوفية جثامين 3 أشخاص من أسرة واحدة عقب وفاتهم باختناق نتيجة تسريب الغاز.

حيث تم تشييع جثامين الاب وليد سعيد عبد العاطي وشقيقته همت ونجله سعد 14 سنة عقب أداء صلاة الجنازة عليهم من مسجد القرية وتم تشييع الجثامين الي مثواهم الأخير بمقابر الأسرة في القرية.

بينما اصطحبت أسرة الزوجة نجلاء عبد الجواد جثمانها لدفنه في مقابر أسرتها بمحافظة الغربية.

وسادت حالة من الحزن بين جميع أبناء القرية حيث خرجت القرية بأكملها لتشييع الجثامين الي مثواهم الاخير وسط بكاء وصراخ أهل المتوفين.

واكد الأهالي، أن الصدمة انتابت الجميع وخرج الجميع لأداء صلاة الجنازة علي الجثامين وقت صلاة المغرب وسط حالة من الحزن بين الجميع.

وتابع الأهالي، أن القرية بأكملها خرجت لتشييع الجثامين، مؤكدين أن أشقاء المتوفي اكتشفوا وفاتهم عقب تأخره في نزوله للعمل فقرروا الصعود اليه وطرق الابواب كثيرا دون نتيجة ودون رد فقاموا بكسر الابواب واكتشفوا وفاة الأسرة بأكملها بينما تم إنقاذ نجلة المتوفي ياسمين صاحبة ال 9 سنوات وتم احتجازها بالعناية المركزة.

واكد الاهالي أن الوفاة جاءت نتيجة اختناق بسبب تسريب الغاز اسطوانة البوتاجاز.

وكان اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارًا من العميد نبيل مسلم، مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بوصول كل من وليد سعيد عبدالعاطي (45 عامًا) – متوفى، نجلاء عبدالجواد عبدالقادر (45 عامًا) متوفاة، همت سعد عبدالعاطي (38 عامًا) توفيت فور وصولها، سعد وليد سعد (14 عامًا) – توفي فور وصوله، ياسمين وليد سعد (9 سنوات) – مصابة في حالة غير مستقرة، وتم وضعها في العناية المركزة, وجاري متابعتها تحت إشراف الدكتور محمد رضا مدير عام المستشفي و الدكتور محمد عتمان نائب مدير المستشفي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.