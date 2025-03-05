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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فكرة نقابة النشالين قديمة.. إسلام فوزي يسخر من أمين بمسلسل النص

إسلام فوزي
إسلام فوزي
عادل نصار

استمر الإعلامي إسلام فوزي في تقديم محتواه الساخر بأسلوب كوميدي في الحلقة الخامسة من برنامجه "استلام فوري"، الذي يُعرض عبر قناة CBC، حيث تناول بأسلوبه الخاص نجوم دراما رمضان 2025.

نجوم دراما رمضان 2025

وخلال الحلقة، خصّ فوزي الفنان أحمد أمين في مسلسل "النص" بسخريته اللاذعة، مشيرًا إلى فكرة "نقابة النشالين" القديمة، ومتخيلاً كيف يمكن أن يكون الوضع لو وُجد شخص مثل "مصطفى كامل" يفرض رقابة على عمليات النشل، مانعًا المخالفين من حضور المناسبات الاجتماعية.

كما أبدى فوزي تعليقًا طريفًا على مشهد في المسلسل حيث يؤدي أحمد أمين إشارة "النص" بيده أثناء وجوده في الترام، واصفًا الأمر بأنه "بمثابة الباسورد". 

ولم يتوقف عند هذا الحد، بل علق بسخرية على أحد مشاهد السرقة قائلًا: "إيدك مكنتش خفيفة يا أستاذ أحمد، المرة دي عاوزينك تسحب الحزام، ده ممكن البنطلون يقع، والراجل حتى محسش… ما يمكن مخدره!"

يُذكر أن إسلام فوزي قد سبق وأطلق بودكاست خاصًا يحمل طابعًا شبابيًا، حيث يكشف من خلاله أسرار منصات التواصل الاجتماعي بأسلوب يناسب الأجيال الجديدة. 

ويقدم البرنامج مزيجًا من الموضوعات الشبابية، مع لمسات كوميدية خفيفة تضفي طابعًا جديدًا على البرامج الاجتماعية ذات الطابع الترفيهي.

دراما دراما رمضان إسلام فوزي

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