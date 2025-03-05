كهربا في أحدث ظهور على انستجرام من طرابلس

شارك محمود كهربا، لاعب الاتحاد الليبي، ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعد عودته من مصر إلى طرابلس.

وكتب كهربا: “من كان مع الله كان الله معه ومن وثق به كفاه ومن توكل عليه أغناه ”.

كهربا يزور مران الأهلي

وتحدث محمود كهربا، لاعب الاتحاد الليبي، عن زيارته لتدريب النادي الأهلي.

وقال محمود كهربا في تصريحات: “مبسوط جدًا إني موجود في بيتي، بشكر الكابتن محمود الخطيب إنه أتاح لي الفرصة أسلم على زمايلي والجهاز الفني، واستقبال اللاعيبة ليا كان حاجة كبيرة عندي”.

وتابع: “زمايلي وعدوني إنهم هيكسبوا بطولة إفريقيا ويشرفونا في كأس العالم للأندية بدعم جماهير الأهلي”.

وأضاف: “بشكر الاتحاد الليبي إنه سمح لي أنزل أسلم على زمايلي وأخلص بعض الأمور في مصر، إن شاء الله، أكون موجود معاكم في افتتاح استاد النادي الأهلي”.