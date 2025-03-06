10 صور تجسّد لحظات حريق هائل بشقة سكنية بعمارة شهيرة بالمحلة|شاهد

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد حريق هائل اندلع في شقة سكنية داخل برج يحتوي على معرض أجهزة كهربائية شهير، إثر ماس كهربائي مفاجئ. وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول وقوع حريق هائل في شقة سكنية داخل برج يحتوي على معرض أجهزة كهربائية شهير بنطاق دائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء لإخماد النيران.

وأفاد شهود عيان أن الحريق اندلع في شقة سكنية بالطابق الثامن إثر ماس كهربائي، حيث كانت الشقة تحتوي على مخزن أجهزة كهربائية. وأسفر الحريق عن إصابة شخصين بحالات اختناق، تم إنقاذهما وإخراجهما سالمين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.