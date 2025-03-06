قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
10 صور تجسّد لحظات حريق هائل بشقة سكنية بعمارة شهيرة بالمحلة|شاهد
بيان أوروبي يرفض أي دور لحماس في غزة مستقبلا
وظائف خالية بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية 2025
شروط جديدة لحماية المنشآت المائية.. وغرامة 10 آلاف جنيه للمخالفين
ارتفاع مبيعات القطاع الخاص في مصر خلال فبراير 2025
رغم أنه الأقرب.. بشير التابعي: الأهلي قد يمنح فرصة لـ«بيراميدز» للتتويج بالدوري
زكاة الفطر 2025 .. احذر 4 أخطاء تفسدها واعرف قيمتها وهذا آخر موعد لها
ترامب يهدد حماس بمواجهة الجحيم إن لم تطلق الرهائن
بين الصحاري والوديان.. سباق الجونة باها El Gouna Motor Show 2025 للسيارات
خطة إعادة هيكلة|إدارة ترامب تعتزم شطب 80 ألف وظيفة بوزارة المحاربين القدامى
كولر: أهدرنا فرصا عديدة أمام الطلائع.. وهدفنا الفوز بالدوري
شاب ينهي حياة شقيقته بملوي جنوب المنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

10 صور تجسّد لحظات حريق هائل بشقة سكنية بعمارة شهيرة بالمحلة|شاهد

حريق مول تجاري بالمحلة
حريق مول تجاري بالمحلة
الغربية أحمد علي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد حريق هائل اندلع في شقة سكنية داخل برج يحتوي على معرض أجهزة كهربائية شهير، إثر ماس كهربائي مفاجئ. وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول وقوع حريق هائل في شقة سكنية داخل برج يحتوي على معرض أجهزة كهربائية شهير بنطاق دائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء لإخماد النيران.

وأفاد شهود عيان أن الحريق اندلع في شقة سكنية بالطابق الثامن إثر ماس كهربائي، حيث كانت الشقة تحتوي على مخزن أجهزة كهربائية. وأسفر الحريق عن إصابة شخصين بحالات اختناق، تم إنقاذهما وإخراجهما سالمين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

حريق النيابة العامة ماس كهربائي هائل ماس أمن الغربية كهربائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: استمرار فرص الأمطار غدا وتصل لحد السيول على هذه المناطق

احمد حسن

اللاعب جاهز لـ مودرن سبورت .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك

رسالة الجماهير للخطيب

جماهير الأهلي تُوجّه رسالة لـ «الخطيب» خلال مباراة طلائع الجيش في الدوري | شاهد

حالة الطقس - ارشيفية

محدش يخفف الهدوم.. تحذير جديد من الأرصاد عن حالة الطقس من الغد حتى 11 رمضان

قرار عاجل من التموين بمناسبة رمضان

قرار عاجل من التموين بمناسبة رمضان | خصومات للمواطنين في جميع المحافظات.. تفاصيل

محكمة الأسرة

زوج في دعوى نشوز: ضربتني واتهمتني زور بعد 12 سنة جواز

دار الإفتاء

هل سماع الأغاني في رمضان يأخذ من ثواب الصائم ؟.. الإفتاء تحسم الجدل

بيسيرو

نجم الزمالك يكسب ثقة بيسيرو في أول ظهور له

ترشيحاتنا

بدرية طلبة

بدرية طلبة تكشف أسرار زفاف ابنتها وتعلق على علاقتها بأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

بيج رامى

فلست لمدة 3 سنوات.. قصة رحلة صعود وسقوط بيج رامي

فريدة سيف النصر

بعد الـ60 مش فرض.. فريدة سيف النصر تكشف عن رأيها في الحجاب

بالصور

طبق مثالي لسفرة رمضان.. طريقة خضروات مقلية بالزبدة والثوم

طبق مثالى لسفرة رمضان ..طريقة خضروات مقلية بالزبدة والثوم
طبق مثالى لسفرة رمضان ..طريقة خضروات مقلية بالزبدة والثوم
طبق مثالى لسفرة رمضان ..طريقة خضروات مقلية بالزبدة والثوم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الجزر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الجزر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الجزر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الجزر؟

طرق علاج التخمة في رمضان.. اخلص من الحموضة وكل مشاكل المعدة بدون أدوية

علاج التخمة في رمضان
علاج التخمة في رمضان
علاج التخمة في رمضان

فوائد مذهلة.. ما يحدث لجسمك عند عدم تناول السكر لمدة 10 أيام فقط؟

ما يحدث لجسمك إذا تركت تناول السكر لمدة 10 أيام فقط
ما يحدث لجسمك إذا تركت تناول السكر لمدة 10 أيام فقط
ما يحدث لجسمك إذا تركت تناول السكر لمدة 10 أيام فقط

فيديو

طارق لطفي

معجبة لمست شعري.. طارق لطفي يروى موقف محرج تعرض له

بدرية طلبة

بدرية طلبة تكشف أسرار زفاف ابنتها وتعلق على علاقتها بأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

بيج رامى

فلست لمدة 3 سنوات.. قصة رحلة صعود وسقوط بيج رامي

فريدة سيف النصر

بعد الـ60 مش فرض.. فريدة سيف النصر تكشف عن رأيها في الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد