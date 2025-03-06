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100 أسطوانة جديدة للشيخ رفعت.. يكشف عنها فيلم الوصية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

100 أسطوانة جديدة للشيخ رفعت.. يكشف عنها فيلم الوصية

الشيخ رفعت
الشيخ رفعت

كشف فيلم وثائقي أذيع مساء أمس الأربعاء على قناة سكاي نيوز العربية عن كنز جديد من التلاوات النادرة للشيخ محمد رفعت لم تخرج للنور منذ 75 عاماً.

الفيلم من إنتاج مؤسسة ميدياتوبيا، وإخراج الإعلامي محمد سعيد محفوظ، ويحمل عنوان (الوصية)، ويزيح الستار لأول مرة عن احتفاظ أسرة زكريا باشا مهران عضو مجلس الشيوخ في الثلاثينات والأربعينات بمائة اسطوانة نادرة بصوت الشيخ محمد رفعت، غير تلك التي سلمتها لأسرة الشيخ بعد وفاته، والمعروف أن زكريا باشا هو صاحب التسجيلات التي نسمعها منذ سبعة عقود للشيخ رفعت، حيث تقول الرواية الموروثة إنه كان يسجلها من الراديو.

قام بدور الراوي في الفيلم علاء أبو النجا، ابن شقيقة زكريا باشا، حيث كشف في رسالة إلى أحفاد الشيخ رفعت كيف قام زكريا باشا بتسجيل التلاوات بتكليف من الشيخ رفعت، وأنه كان يسجلها في منزله، وليس عبر الراديو كما تقول الرواية المتداولة.

كما كشف لأول مرة أن زينب هانم مبارك أرملة زكريا باشا وحفيدة علي باشا مبارك، سلمت عائلة الشيخ رفعت بعد وفاته أقل من نصف الاسطوانات، واحتفظت بالبقية في صندوق خشبي، انتقل عبر الأجيال إلى ابنة أخيها فنانة الدوبلاج زينب مبارك والدة الفنانة مريم الخشت، والتي سلمتها للإعلامي محمد سعيد محفوظ خلال تصوير الفيلم.

ويظهر الفيلم مشاهد حقيقية لأول لقاء يجمع بين أحفاد الشيخ رفعت، وأسرة زكريا باشا، وكيف تلقى أحفاد الشيخ خبر اكتشاف اسطوانات جديدة بالبكاء.

الفنان محمد فهيم يجسد شخصية الشيخ رفعت 

وقام بدور الشيخ رفعت في المشاهد الدرامية الفنان محمد فهيم، الذي تقمص الشخصية باحتراف وإتقان، وقامت بدور زوجته الشاعرة أماني محفوظ، وصمم الماكياج الفنان عمرو عبد الله، كما صممت الأزياء ريم العدل.

شارك بالتمثيل في الفيلم الملحن والموسيقار د. محمد حسني في دور محمد بك قاسم رئيس الإذاعة في نهاية الأربعينات، وممثلة الدوبلاج زينب مبارك في دور عمتها زينب هانم مبارك، ومحمد محب في دور زكريا باشا، ومحمد فوزي الريس في دور الشيخ عابدين صديق الشيخ رفعت، والصحفيان الشابان يحيى علاء وهبة محمد في دور أبناء الشيخ رفعت.

تم تصوير المشاهد الدرامية بالفيلم داخل قصور مدينة الإنتاج الإعلامي، وقام بوضع الموسيقى التصويرية د. محمد حسني.

ويذكر أن عائلة الشيخ رفعت بدأت في ترميم التلاوات الجديدة في مدينة الإنتاج، بعد نسخها في استوديوهات ميدياتوبيا.

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