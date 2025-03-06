إسلام مبارك عن مدينة في «أشغال شقة»: أكلت البوفية كله ولبست بدلة علشان إبان ضخمة

تألقت الفنانة السودانية إسلام مبارك وتصدرت التريند عن تفاصيل شخصية «مدينة» في مسلسل “أشغال شقة جدا”، وكواليس العمل، واستعدادها للشخصية.

وقالت إسلام مبارك، في لقاء خاص لصدي البلد " شخصية مدينة الخدامة في أشغال شقة نقلة في مشواري الفني لأنه أول عمل ليا مصر هوليود الشرق، سعيدة جدا بردود فعل الجمهور المصري عن شخصية مدينة والترحاب الجميل.

وتابعت إسلام مبارك "أنا أول مرة أقدم شخصية مثل مدينة، أول مرة بشخصية كوميدية.

وأضافت اسلام: "الدور له تفاصيله وكانت هناك تفاصيل مساعدة لإبراز الشخصية، وفي (مَدينة) استعنا بملابس معينة لإظهارها بالشكل المطلوب".

وأكدت إسلام أنها كانت تتابع الجزء الأول من المسلسل الذي عرض في شهر رمضان الماضي، موضحة: «كنت من المتابعين وكان بالنسبة لي مسلسل يعتمد على كوميديا الموقف، وعندما تم ترشيحي للدور كنت خائفة، لأنني لم أقدم كوميديا الموقف من قبل».

واستطردت: "مدينة كانت ترتدي بدلة كاملة لإظهار ضخامتها، فأنا لست بالحجم الذي ظهرت به في المسلسل، لكن كان ذلك بسبب البدلة بجانب وضع طبقات لزيادة الطول، لكن بالنهاية استمتعت بالشخصية رغم أن ارتداء البدلة لساعات كان أمرا متعبًا، وتفاجأت من كم الحب الكبير تجاه الشخصية".

وتابعت إسلام" مشاهد الأكل كان بجد جالي تخمة من الأكل اقعدت يومين مكلش حاجه بعد المشاهد ".

أما عن مشاهد العنف في العمل ، فقالت إسلام مبارك " مشاهد الضرب كانت حقيقية و قد كنت اعتذر لمصطفى غريب بعد كل مشهد عن ذلك.

اختتمت إسلام مبارك "سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل والكواليس كلها حب وإيجابية.

مسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم ، إسلام مبارك بدور الخادمة

و مجموعة كبيرة من النجوم