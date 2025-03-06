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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حياة كريمة.. وضع اللمسات الأخيرة لتشغيل محطة مياه رأس الخليج بمركز شربين

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اجتماعا مع مسئولي مشروع حياة كريمة، لمناقشة واستعراض وآليات، وضع اللمسات النهائية تمهيداً لاستلام وتشغيل محطة مياه رأس الخليج، في إطار الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى لحياة كريمة بمركز شربين.

وأكد المحافظ أن اللمسات النهائية تجري بالتنسيق بين دار الهندسة والهيئة الهندسية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأوضح أن التشغيل التجريبي للمحطة سيكون خلال أسبوعين من تاريخ اليوم، مؤكدا على سرعة الانتهاء من الأعمال لخدمة أهالي مركز ومدينة شربين.

وأوضح المحافظ أن تشغيل محطة مياه الشرب في رأس الخليج، سوف يقوم بحل مشكلة المياه ليس فقط بمركز شربين وانما فى المراكز المجاورة لها، وزيادة كميات المياه في المنطقة بما يخدم عدد من المراكز والقرى، مؤكدا أن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير خدمات ومشروعات خدمية للمواطنين.

وأكد المحافظ أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير مختلف الخدمات اللازمة للمواطنين وتوفير احتياجاتهم في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن مشروع حياة كريمة تم تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية والاجتماعية من خلاله، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور، اللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والمهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، العقيد  أحمد داغر، والعقيد أحمد سالم، المهندس أحمد عبد الجواد من الشعبة الهندسية، المهندس أحمد عصمت، المهندس محمد خليل من مكتب دار الهندسة، والمهندسة ريهام أحمد منسق مبادرة حياة كريمة بالدقهلية، والمهندس ناصر عوض رئيس قطاع المياه بالدقهلية، والدكتور ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة شربين، 

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