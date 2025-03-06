سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الخميس 6-3-2025

يستعرض “صدى البلد” خلال السطور التالية أسعار صرف الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم، الخميس 6-3-2025، في أبرز البنوك العاملة في مصر.

‎أسعار الدينار الكويتي في البنوك

‎سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

‎سعر الشراء 163.46 جنيه.

سعر البيع: 164.45 جنيه.

‎سعر الدينار الكويتي في الأهلي المصري

‎سعر الشراء: 163.34 جنيه.

‎سعر البيع : 164.45 جنيه

‎سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

‎سعر الشراء: 161.98 جنيه.

‎سعر البيع: 164.45 جنيه.

‎سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

‎سعر الشراء: 163.02 جنيه.

‎سعر البيع: 164.57 جنيه.

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‎سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

‎سعر الشراء: 160.92 جنيه.

‎سعر البيع: 164.65 جنيه.

‎سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 157.93 جنيه.

‎سعر البيع: 164.45 جنيه.

‎سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

‎سعر الشراء: 153.39 جنيه.

‎سعر البيع: 164.45 جنيه.











