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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الخميس 6-3-2025

دينار
دينار
علياء فوزى

يستعرض “صدى البلد” خلال السطور التالية أسعار صرف الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم، الخميس 6-3-2025، في أبرز البنوك العاملة في مصر.

‎أسعار الدينار الكويتي في البنوك

‎سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

‎سعر الشراء 163.46 جنيه.
سعر البيع: 164.45 جنيه.

‎سعر الدينار الكويتي في الأهلي المصري

‎سعر الشراء: 163.34 جنيه.

‎سعر البيع : 164.45 جنيه

‎سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

‎سعر الشراء: 161.98 جنيه.

‎سعر البيع: 164.45 جنيه.

‎سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

‎سعر الشراء: 163.02 جنيه.

‎سعر البيع: 164.57 جنيه.

‎سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

‎سعر الشراء: 160.92 جنيه.

‎سعر البيع: 164.65 جنيه.

‎سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
سعر الشراء: 157.93 جنيه.

‎سعر البيع: 164.45 جنيه.

‎سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

‎سعر الشراء: 153.39 جنيه.

‎سعر البيع: 164.45 جنيه.


 


 


 

الدينار الكويتي الدينار أسعار صرف الدينار أسعار الدينار الكويتي في بنك مصر

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