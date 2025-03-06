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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرف سوريا المركزي يتسلم دفعة جديدة من العملة المحلية المطبوعة في روسيا

مصرف سوريا المركزي
مصرف سوريا المركزي
محمود نوفل

تسلَّم مصرف سوريا المركزي دفعة جديدة من العملة المحلية المطبوعة في روسيا وذلك بحسب ما صرح به مصدر مسؤول حكومي في دمشق. 

وتوقع المسؤول الحكومي، وصول المزيد من الأوراق النقدية في المستقبل ، وأنَّ هذه الدفعة تهدف إلى تعزيز الإمدادات النقدية في البلاد، وتحسين الوضع الاقتصادي.

وأشار الي ان هذه ليست المرة الأولى التي تتسلم فيها سوريا عملة مطبوعة في روسيا، مضيفا " إذ إن البلدين يتعاونان اقتصاديًا وعسكريًا منذ سنوات.

وختم تصريحاته بالقول : يأتي هذا الإعلان في وقت يمر به الاقتصاد السوري بتحديات كبيرة بسبب الحرب التي دامت أكثر من عقد من الزمن.

سوريا روسيا الاقتصاد السوري مصرف سوريا المركزي العملة السورية

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