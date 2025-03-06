مصرف سوريا المركزي يتسلم دفعة جديدة من العملة المحلية المطبوعة في روسيا

تسلَّم مصرف سوريا المركزي دفعة جديدة من العملة المحلية المطبوعة في روسيا وذلك بحسب ما صرح به مصدر مسؤول حكومي في دمشق.

وتوقع المسؤول الحكومي، وصول المزيد من الأوراق النقدية في المستقبل ، وأنَّ هذه الدفعة تهدف إلى تعزيز الإمدادات النقدية في البلاد، وتحسين الوضع الاقتصادي.

وأشار الي ان هذه ليست المرة الأولى التي تتسلم فيها سوريا عملة مطبوعة في روسيا، مضيفا " إذ إن البلدين يتعاونان اقتصاديًا وعسكريًا منذ سنوات.

وختم تصريحاته بالقول : يأتي هذا الإعلان في وقت يمر به الاقتصاد السوري بتحديات كبيرة بسبب الحرب التي دامت أكثر من عقد من الزمن.