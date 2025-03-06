رابطة الأندية تحدد 12 أبريل موعدًا لمباراة الأهلي وبيراميدز

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن جدول مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري للموسم 2024-2025، حيث تشهد الجولة الثانية مواجهة قوية بين الأهلي وبيراميدز يوم 12 أبريل المقبل.

وجاء الإعلان عن الجدول وسط ترقب كبير من جماهير كرة القدم المصرية، خاصة مع اقتراب نهاية الموسم وتزايد حدة المنافسة على الألقاب والمراكز المؤهلة للبطولات الأفريقية، بالإضافة إلى الصراع على الهروب من شبح الهبوط.

تفاصيل الجدول والمنافسات:

الجولة الأولى: ستشهد مواجهة نارية بين الزمالك والأهلي يوم 11 مارس الجاري على استاد القاهرة الدولي في التاسعة والنصف مساءً.

الجولة الثانية: ستقام يوم 12 أبريل، وتتضمن لقاءً كبيرًا بين الأهلي وبيراميدز.

الجولة الثامنة: ستُقام أيام 24 و25 و26 و28 مايو، وهي الجولة ما قبل الأخيرة في الموسم.

الجولة التاسعة: قررت الرابطة عدم الإعلان عن موعدها بشكل مسبق، وذلك لاعتمادها على نتائج الفرق المتنافسة على اللقب أو المراكز المؤهلة للبطولات الأفريقية، وكذلك الفرق التي تحاول تجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية.

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ17 والأخيرة من منافسات المرحلة الأولي من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".