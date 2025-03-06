قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيادة الرواتب والمعاشات ودعم الأسر الأكثر احتياجا .. اعرف هتزيد كام
الخارجية الفلسطينية: عباس قدّم بالقاهرة مبادرة بشأن معالجة الأوضاع بغزة
متحدث الوزراء: تحسن المؤشرات الاقتصادية نتيجة زيادة الموارد والإصلاحات
رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروع امتداد محور الفريق كمال عامر
بورصة برلين.. وزير السياحة يروج للاستثمار بالساحل الشمالي والمتحف الكبير
لم يكن في يومه .. تقييم متواضع لـ محمد صلاح أمام باريس سان جيرمان
حب أم صداقة؟.. دينا الشربيني توضح حقيقة ارتباطها بـ أنس بوخش
17 مايو .. العراق تعلن استضافة القمة العربية المقبلة
تركيا تدعو لإنشاء تحالف إقليمي لمحاربة تنظيم قسد
عجائب صلاة الضحى.. هل يمكن أداؤها قبل الظهر بدقائق؟
مجلس الوزراء يقر مشروع قانون من الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
الضرائب: حريصون على تبسيط الإجراءات لدعم الممولين للتوسع والنمو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مجوهرات ميار الببلاوي.. التحقيقات تكشف المستور وتورط خادمتها في السرقة

الإعلامية ميار الببلاوي
الإعلامية ميار الببلاوي
رامى المهدي

في واقعة أثارت اهتمام الرأي العام، تعرضت الإعلامية ميار الببلاوي لسرقة مجوهراتها الثمينة من داخل منزلها في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، بعد أيام من توظيفها خادمة جديدة للعمل في منزلها، وقتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادث بشكل واسع، مما جعل القضية تحظى بمتابعة كثيفة.

بداية الواقعة

قبل أسبوع من الحادثة، قررت ميار الببلاوي تعيين خادمة نيجيرية الجنسية للعمل في منزلها بمنطقة الهرم، كانت الخادمة قد بدأت عملها في المنزل منذ ثلاثة أيام فقط حيث كانت ميار قد سلمتها بعض المهام اليومية داخل المنزل.

الإعلامية ميار الببلاوي

ومع مرور الأيام، بدأت ميار تلاحظ أن بعض المجوهرات الثمينة التي تملكها قد اختفت من صندوقها الخاص، لم تقتصر السرقة على أشياء صغيرة، بل شملت مجوهرات باهظة الثمن كانت ميار قد خزنتها في مكان آمن، مع شعورها بالقلق والشكوك، قررت ميار التوجه إلى قسم شرطة الهرم للإبلاغ عن الحادثة.

بلاغ الشرطة وتحقيقات الأمن

بناءً على البلاغ الذي تقدمت به الإعلامية ميار الببلاوي، بدأت أجهزة الأمن في الجيزة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، في فحص الواقعة من جميع جوانبها، أول خطوة في التحقيقات كانت مراجعة كاميرات المراقبة المثبتة حول منزل ميار الببلاوي، حيث تبين أن الخادمة هي المشتبه الأول في السرقة.

تحريات الشرطة والقبض على المتهمة

تم تكثيف البحث عن المتهمة باستخدام تقنيات حديثة لتحديد مكانها، تبين أن المتهمة قد غادرت المنزل في وقت متأخر من ليلة الحادثة، مما جعل الشرطة تتخذ خطوات سريعة لتتبع مكانها.

وبعد نحو أسبوع من الحادثة نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكان المتهمة وإلقاء القبض عليها، تبين من خلال التحقيقات الأولية أن الخادمة قد سرقت المجوهرات بعد أن وجدت المفتاح الخاص بصندوق المجوهرات.

الإجراءات القانونية

بعد القبض على المتهمة، تم إحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، تم استجواب المتهمة، حيث اعترفت بسرقة المجوهرات وأوضحت كيفية تنفيذ الجريمة.

كما أجريت تحقيقات لمعرفة ما إذا كانت هناك أطراف أخرى متورطة في السرقة من عدمة.

النيابة العامة بدأت بالفعل في فحص الأدلة المادية المتعلقة بالجريمة، في محاولة لاسترداد المجوهرات المسروقة والتأكد من أن جميع المتورطين قد تم القبض عليهم، ومن المتوقع أن يتم تقديم المتهمة إلى محكمة الجنايات في الفترة القادمة.

الردود والتفاعل الاجتماعي

انتشرت أنباء السرقة بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى العديد من رواد السوشيال ميديا تعاطفهم مع الإعلامية ميار الببلاوي، مطالبين بتشديد العقوبات على المتورطين في مثل هذه الحوادث، وقد عبر العديد عن صدمتهم من كيفية تمكن الخادمة من دخول منزل ميار وثقتها فيها، متسائلين عن الإجراءات الأمنية في المنازل الخاصة.

التداعيات القانونية

من المتوقع أن يتم استرداد معظم المسروقات من قبل الشرطة بعد القبض على المتهمة، كما يُنتظر أن تتخذ النيابة العامة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الخادمة، وفقًا للمادة 316 من قانون العقوبات المصري، التي تعاقب على جريمة السرقة، حيث قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد في حال كانت السرقة قد تمت باستخدام أسلوب التخفي أو تم تنفيذها في أماكن خاصة.

الإعلامية ميار الببلاوي سرقة الإعلامية ميار الببلاوي سرقة ميار الببلاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلاة العيد .. أرشيفية

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

الاهلي والزمالك

ديربي رمضاني.. الأهلي يواجه الزمالك بالجولة الأولى من مرحلة حسم الدوري

طقس اليوم

أمطار ورعد وسيول .. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

أشرف زكي

مصطفى كامل يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكي بعد نقله للمستشفى

أذان الفجر في رمضان

أذان الفجر في رمضان.. الإفتاء تحذر من خطأ يفسد الصيام ويوجب القضاء

ابراهيم شيكا

فوق راسي.. أول رد من إبراهيم شيكا على لافتة جماهير الأهلي

وفاة فتاة - تعبيرية

الأكل كابس على نفسي.. وفاة فتاة عشرينية بسوهاج تهز السوشيال ميديا

الطقس في مصر

تحذير.. موجة غير مستقرة تضرب البلاد وأمطار رعدية بهذه المحافظات

ترشيحاتنا

النائب إبرهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

برلماني: 4 مصادر لزيادة الدخل القومي والحكومة تسابق الزمن لتحقيق التوازن النقدي

لقاء النائب مجدي سليم رئيس لجنة الطاقة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ بالمهندس كريم بدوي وزير البترول

رئيس طاقة الشيوخ يطالب وزير البترول بسرعة توصيل الغاز لمدينة أسيوط الجديدة

محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي

نصب على اللاعب محمد مجدي قفشة .. رجل أعمال يواجه الحبس 7 سنوات بالقانون

بالصور

توقف عن تناولها .. مرض خطير يصيبك بسبب السمبوسة

السمبوسة
السمبوسة
السمبوسة

أسرار عمل البرياني بالدجاج بالطريقة الأصلية

البرياني
البرياني
البرياني

من أشهر المشروبات الرمضانية..طريقة عمل عصير الخروب

.طريقة عمل عصير الخروب
.طريقة عمل عصير الخروب
.طريقة عمل عصير الخروب

عادات يجب اتباعها للتخلص من التخمة فى رمضان

عادات يجب اتباعها للتخلص من التخمة فى رمضان
عادات يجب اتباعها للتخلص من التخمة فى رمضان
عادات يجب اتباعها للتخلص من التخمة فى رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد