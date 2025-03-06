حب أم صداقة؟.. دينا الشربيني توضح حقيقة ارتباطها بـ أنس بوخش

كشفت الفنانة دينا الشربيني، عن حقيقة ارتباطها بالإعلامي ورائد الأعمال أنس بوخش، بعد تردد شائعات حول وجود علاقة عاطفية تربطهم ببعضهما.

وظهرت دينا الشربيني في أولى حلقات برنامج ABtalks وعلقت على الشائعة، وقالت: "احنا اتكلمنا بعد انتشار الموضوع، وضحكنا وقولنا مش هنقول حاجة لحد، بس عايزة أقول لك بقى إن المصريين كانوا مبسوطين جدا".

وتابعت: “أنا بحب أنس جدا واحنا أصدقاء، وكنت أعلنت قبلها أصلا اني مرتبطة، ومتقابلناش غير مرتين فقط”.

مواعيد مسلسل كامل العدد

وتعرض حلقات مسلسل كامل العدد على قناة on فى تمام الساعة السادسة مساء وتذاع الساعة 1 ونصف ظهرا ، وتعرض أيضًا الساعة 7 ونصف مساءً على on drama وتعاد الساعة 3 صباحًا.

أبطال مسلسل كامل العدد

مسلسل كامل العدد يضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، أحمد عبد الوهاب، إسعاد يونس، ميمي جمال، مريم الخشت، حسين فهمي، ألفت إمام، إنجي المقدم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.