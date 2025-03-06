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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الشرطة اقتحمت بيتى وقبضت على ابنى.. حقيقة إدعاء شخص على التواصل الاجتماعى

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
كتب – مصطفى الرماح :

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى يدعى خلاله صاحب الحساب قيام ضابطى شرطة من قوة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية بإقتحام منزله وتحطيم محتوياته والتعدى على زوجته وكريمته وإلقاء القبض على نجله وإصطحابه لمركز الشرطة بدعوى أنه مطلوب لتنفيذ حكم قضائى.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 19/2/2025 تم ضبط (نجل الشاكى ، عاطل "لهما معلومات جنائية") بجوار منزل الشاكى وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش ، سلاح أبيض) و إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق. وبمواجهة الشاكى أقر بإدعائه الكاذب وقيامه ببث مقطع الفيديو المشار إليه عقب علمه بالقبض على نجله للحيلولة دون إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

الدقهلية مركز شرطة المنصورة الاجهزة الامنية

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