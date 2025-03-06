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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء شفاء للمريض قبل الإفطار مستجاب.. انتهز الفرصة قبل أذان المغرب بدقائق

دعاء شفاء للمريض قبل الإفطار
دعاء شفاء للمريض قبل الإفطار
عبد الرحمن محمد

يبحث الكثيرون عبر الإنترنت عن دعاء شفاء المريض قبل الإفطار، حيث يلجأ العبد إلى الله - سبحانه وتعالى - في أوقات المرض، سواء كان هو المصاب أو أحد أحبته، متضرعًا بالدعاء والرجاء، طالبًا من الله أن يرفع عنه البلاء ويمنحه الشفاء العاجل. 

فالدعاء من أقوى الوسائل التي يتقرب بها العبد إلى ربه، خاصة إذا كان مع التوكل على الله والأخذ بالأسباب.

 و قال -تعالى- في كتابه العزيز:
"وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ" (البقرة: 186).

أدعية لشفاء المريض قبل الإفطار

  • "اذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، ولا كاشف له إلا أنت، يا رب العالمين. اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير."
  • "اللهم اشف عبدك، أذهب عنه المرض، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقمًا. ألبسه لباس الصحة والعافية، عاجلًا غير آجل، يا أرحم الراحمين."
  • "اللهم إني أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه، وتمده بالصحة والعافية، فإنك أنت القادر على كل شيء."
  • "اللهم احرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل والنهار، وارحمه بقدرتك عليه، إنك أنت السميع العليم."

أدعية قصيرة لشفاء المريض

  • "اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقمًا، وألبسه ثوب الصحة والعافية، يا رب العالمين."
  • "أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن كل مرض وهم وحزن، وأسألك اللهم العفو والعافية."
  • "يا رب اشفِ كل مريض، وفرّج كرب كل مهموم، وأذهب الألم عن كل متألم، برحمتك يا أرحم الراحمين."
  • "اللهم إني توكلت عليك، وفوضت أمري إليك، فاشفني واشفِ كل مريض، وأمده بالصحة والعافية."

أدعية تحصين ووقاية للمريض

  • "بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم" (3 مرات).
  • "أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة."
  • "اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر الشيطان وشركه."
  • "اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت."

دعاء شفاء المريض على تويتر

  • "اللهم أنت الشافي، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وردهم إلى أهلهم سالمين معافين، لا ضرر ولا أذى، برحمتك يا أرحم الراحمين."
  • "اللهم إنك تعلم حال هذا المريض، فاشفه وعافه، وارفع عنه البلاء، وألبسه ثوب العافية والصحة، يا رب العالمين."
  • "اللهم اجعل في هذا المرض كفارة له، وارفع درجاته، واشفه شفاء لا يغادر سقمًا، إنك على كل شيء قدير."

ويقول العلماءأن الدعاء عبادة عظيمة، خاصة في أوقات الصيام، حيث يكون الدعاء قبل الإفطار من أكثر الأوقات استجابة. 

فلنحرص على الدعاء لأنفسنا ولأحبتنا، ونسأل الله أن يمنّ بالشفاء على كل مريض، وأن يرزقنا جميعًا الصحة والعافية.

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