جامعة بن جوريون تعلق عمل أستاذ بسبب تصريحات معادية لجيش الاحتلال

أعلنت جامعة بن جوريون اليوم الأربعاء، أنها أوقفت عمل الدكتور سيباستيان بن دانييل إلى أجل غير مسمى بعد سلسلة من التصريحات على الإنترنت التي تنتقد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السنوات الأخيرة، استخدم بن دانييل الاسم المستعار "جون براون" لنشر آراء تنتقد إسرائيل.

اندلع الجدل بعد أن كتب بن دانييل على الإنترنت أن جنود الجيش الإسرائيلي "مدربون على القتل"، أثارت تصريحاته ردود فعل عنيفة، حيث طالب بعض الطلاب في الجامعة بفصله، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

وأكدت الجامعة في بيان لها أن بن دانييل سيظل موقوفًا عن العمل حتى اكتمال التحقيق في سلوكه.

وأضافت الجامعة: "تدين الجامعة بشدة وترفض التصريحات التشهيرية التي أدلى بها جون براون ضد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة وأن العديد من أعضاء مجتمعنا الأكاديمي يخدمون في الجيش ومع ذلك، وبقدر ما قد تكون تعليقاته مستهجنة، فإنها لم تُدلَ بها في سياق العمل الأكاديمي للدكتور سيباستيان بن دانييل".