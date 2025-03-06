قبل إغلاق باب التقديم .. تفاصيل وظائف المدارس المصرية اليابانية

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن التقديم للمرحلة الأولى من وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 يوم والتي تنتهي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 مارس، وسط إقبال كبير من المعلمين الراغبين في الانضمام إلىالمنظومة التعليمية المتميزة التي تقدمها هذه المدارس.

وكانت الوزارة قد فتحت باب التقديم للمعلمين عبر رابط التقديم الرسمي مع التأكيد على أن عملية الاختيار تتم وفق معايير محددة تضمناختيار الكفاءات المؤهلة القادرة على تقديم نموذج تعليمي مبتكر يتماشى مع أهداف التعليم الياباني في مصر.

وتتضمن الوظائف المطروحة العديد من التخصصات، من بينها مدير مدرسة ووكيل مدرسة، حيث يشترط في المتقدمين لهذه المناصب امتلاكخبرات مثبتة في الإدارة المدرسية، إلى جانب إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي في الأعمال الإدارية.

كما تشمل قائمة الوظائف المطلوبة معلمين في تخصصات مختلفة مثل اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، رياض الأطفال، التربية البدنية، التربية الفنية، والتربية الموسيقية، بالإضافة إلى معلمي Math و Discover، على أن يتمتع المتقدمون بخبرة لا تقل عن عامين في مجال التدريس داخل مؤسسات تعليمية.

أما عن الشروط المطلوبة، فقد شددت الوزارة على ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية في بعض التخصصات مثل رياض الأطفال والرياضيات،حيث ستكون المقابلات الشخصية لهذه الوظائف باللغة الإنجليزية فقط، مع اشتراط تقديم شهادات معتمدة لإثبات مستوى إجادة اللغة.

كمايُشترط امتلاك خبرة عملية مثبتة في مجال التدريس، إلى جانب إجادة استخدام تطبيقات الحاسب الآلي في العملية التعليمية.

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