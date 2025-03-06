500 وجبة للأسر بقرى كوم أمبو ضمن فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية"

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قيام فرع المجلس القومى للمرأة بمواصلة إعداد وتوزيع عدد 500 وجبة للأسر والأهالى بقرى الأحمدية والمنشية قبلى بمركز كوم أمبو وذلك ضمن مبادرة "مطبخ المصرية" لإنتاج الوجبات الغذائية وتوزيعها بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

ويأتى ذلك إستمراراً للجهود المبذولة لدعم البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً وخاصة خلال شهر رمضان الكريم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار المحافظ إلى ضرورة إستمرار التعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان نجاح فعاليات هذه المبادرة ووصولها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين مما يعكس روح المشاركة والعطاء ويعزز من قيم التكافل والتضامن التى يمتاز بها المجتمع الأسوانى .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأن مبادرة مطبخ المصرية يتم تنفيذها تحت رعاية محافظ أسوان وبالتعاون مع وزارة الأوقاف ومؤسسة حياه كريمة ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى والمواطنين .

ولفتت بأن المبادرة ذات بعد تنموى مستدام تساهم فى توفير فرص تدريب وإنتاج حرفى للسيدات والفتيات ، بجانب تنمية مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات ، فضلاً عن تقديم خدمات إطعام الأسر الأكثر إحتياجاً كأحد مخرجات هذا التدريب .

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام اللواء أيمن الشريف بحضور فعاليات الإحتفال باليوم السنوى ومرور 1085 عاماً على تأسيس الجامع الأزهر والذى نظمته المنطقة الأزهرية بحضور الدكتور سيد حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية ، والقيادات التنفيذية والدينية الإسلامية والمسيحية .

وفى كلمة محافظ أسوان تم التأكيد على أن الجامع الأزهر يعتبر منارة العلم الوسطى المعتدل ليس فى مصر فقط ، ولكن فى العالم أجمع ، فهو الجامع والجامعة التى قامت على مدار مئات السنين بالعديد من الأدوار الدينية والتعليمية والتثقيفية والمجتمعية والخدمية والوطنية ، ليكون بحق " الأزهر حياة " ، وقوة مصر الناعمة لنجاحه فى نشر ثقافة الوسطية فى العديد من دول العالم .