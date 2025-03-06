رسميا.. الهلال يُعلن نقل مباراته أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

كشف نادي الهلال السوداني، عن نقل مباراته أمم الأهلي في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، خارج ليبيا بعد تحديده ملعب شهداء بنينا في وقت سابق لاستضافة اللقاء.

ونشر نادى الهلال السودانى بيانا عبر موقع “فيس بوك” جاء أن الرفض تم بناء على توصية لجنة البث التلفزيوني، لافتقار الناقل التلفزيوني الليبي لمطلوبات البث والمحددة بوجود سيارة نقل تلفزيوني OB مع توفر عدد "12" كاميرا ذات مواصفات خاصة، وغرفة لتقنية الفار مجهزة بجميع أجهزة الاعادة والتدقيق، باعتبارها متطلبات مهمة لمرحلة الدور الاقصائي بالبطولة.

وجاء بيان نادي الهلال السوداني كالاتي: “علمًا بأن نادي الهلال أرفق موافقة الاتحاد الليبي والاتفاق مع التلفزيون الليبي، وقد تعددت المحاولات لاثناء "كاف" عن قراره وذلك بسعي المجلس لتوفير متطلبات البث خاصة وأن القرار أشار إلى أن الناقل التلفزيوني الليبي لا تتوفر لديه المطلوبات التي ذكرها في خطاب الرفض».

جاء في البيان: «ونسبة لضيق الفترة الزمنية المتاحة لتحديد الملاعب، طالبنا الاتحاد القاري باعتماد ملعب (شيخا بيديا الموريتاني) ملعبًا افتراضيًا للقاء بعد أن تم تحديده من قبل المجلس لجاهزيته، لتفادي انقضاء المهلة المقدمة من قبل لجنة مسابقات (كاف)