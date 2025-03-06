خروج دخان عادم السيارة باللون غير الطبيعي للدخان المنبعث من أنبوب العادم يتسبب في القلق بالنسبة لمالك السيارات، وبالتالي يجب معرفة ما يشير إليه لون غازات العادم، وذلك لأن لون العادم يستدل من خلاله عن حالة المحرك.

ما الذي يدل عليه لون الدخان الناتج من الاحتراق بالسيارات ؟

- ما هي ألوان الدخان المنبعث من عادم السيارة

- دخان لونه أبيض

ما الذي يدل عليه لون الدخان الناتج من الاحتراق بالسيارات ؟

السيارة التي ينبعث منها دخان أبيض بعد ليلة باردة ولا ينبغي أن يكون ركن السيارة مصدر قلق، يخرج نتيجة تكثف بخار الماء في نظام العادم الساخن عندما يبرد، ويتبخر مرة أخرى مع ارتفاع حرارة العادم، وتظهر هذه الظاهرة بشكل أكبر في السيارات التي تعمل بغاز البترول المسال، حيث تتكون غازات العادم بشكل رئيسي من بخار الماء.

ما الذي يدل عليه لون الدخان الناتج من الاحتراق بالسيارات ؟

ومع ذلك فإن سحب الدخان الأبيض المتراكمة خلف السيارة، بالإضافة إلى الزيادة السريعة في درجة حرارة سائل التبريد، وفقدان سائل التبريد وزيادة الضغط في نظام التبريد، يجب أن تكون هذه الأسباب مثيرة للقلق، وفي مثل هذه الحالة يمكنك بالفعل التأكد من وجود تسرب في المحرك عند تقاطع نظام التبريد داخل الأسطوانة.

ما الذي يدل عليه لون الدخان الناتج من الاحتراق بالسيارات ؟

حيث يتكون المحرك الحديث من عنصرين أساسيين الأولي هي كتلة تسمى العمود تعمل فيها المكابس، والثانية رأس به صمامات، ويتم تأمين الاتصال بين العمود والرأس بحشية خاصة متعددة الطبقات تفصل بين نظام التشحيم والتبريد والأسطوانات، وتخلق هذه البيئة درجات حرارة وضغوط عالية يمكن أن تؤدي في النهاية إلى فشل الختم، وقد يتآكل أيضًا بسبب ارتفاع درجة حرارة المحرك عندما يصبح الرأس نفسه ملتويًا.

- دخان لونه أسود

دخان أسود اللون يخرج من أنبوب العادم السيارات التي تعمل بوقود قد يشير إلى وجود مشكلة في نظام الوقود، ويجب أن يقع الشك الأول على الحقن إذا كانت السيارة تدخن بشدة عندما تدوس على البنزين .

ما الذي يدل عليه لون الدخان الناتج من الاحتراق بالسيارات ؟

كما ان الحاقنات هي المسؤولة عن الانحلال الموحد للوقود في غرفة الاحتراق، وعندما يعمل الحاقن بشكل صحيح، يصبح الوقود رذاذًا ويمتزج بالهواء.

وإذا كان الحاقن معيبًا فبدلاً من الضباب، فإنه يرسل تيارًا إلى الأسطوانة، مثل المحقنة وهذه ظاهرة خطيرة للغاية، لأن جرعة الوقود هذه ليست مرتفعة للغاية فقط وبالتالي لون الدخان يحول إلي الأسود، مما يدل على احتراق غير كامل للوقود في المحرك، ولكنه يزيد أيضًا من درجة الحرارة في غرفة الاحتراق، وإذا أهمل ذلك قد يؤدي إلى احتراق المكبس، مما يؤدي إلى ذوبان بطانات الأسطوانة والرأس، مما يعني تدمير وحدة الطاقة.

ما الذي يدل عليه لون الدخان الناتج من الاحتراق بالسيارات ؟

في السيارات المجهزة بفلتر DPF تؤدي الحاقنات المعطلة إلى انسداد نظام العادم، وهو أمر مكلف للغاية لإصلاحه .

- دخان لونه رمادي

ما الذي يدل عليه لون الدخان الناتج من الاحتراق بالسيارات ؟

في محركات البنزين عادة ما يعني لون الدخان الرمادي جرعة وقود غنية جدًا وفي السيارات القديمة، ولكن في الوقت الحاضر أصبح جهاز التحكم هو المسؤول عن ذلك، لأن كمبيوتر المحرك يضبط جرعة الوقود حسب ظروف التشغيل ويتعرف عليها من قراءات أجهزة الاستشعار المختلفة .

وتتأثر جرعة البنزين بدرجة الحرارة الخارجية، ودرجة حرارة سائل التبريد، وكمية الهواء الموردة للمحرك، وتكوين غاز العادم، والعديد من العوامل الأخرى.

- دخان لونه أزرق

ما الذي يدل عليه لون الدخان الناتج من الاحتراق بالسيارات ؟



في حالة خروج دخان أزرق من نظام العادم قد يشير هذا إلى أن المحرك يحرق الزيت من نظام التشحيم، وقد يكون هناك عدة أسباب لذلك ولكنها عادة ما تكون مرتبطة بتآكل الأختام داخل وحدة القيادة، وبالتالي يدخل الزيت أيضًا إلى غرفة الاحتراق من خلال شاحن توربيني مكسور أو أنبوب عادم معيب.

ويجب أن يبدأ التحقق من المشكلة بأختام الصمامات وهي مصممة لمنع تدفق الزيت من الرأس إلى الأسفل، ومن فوق الصمامات إلى غرفة الاحتراق، بالاضافة إلي ان الطريقة الوحيدة لإصلاح هذا العطل هي استبدال هذه الأختام .

ما الذي يدل عليه لون الدخان الناتج من الاحتراق بالسيارات ؟

وقد تكون حلقات المكبس البالية أيضًا هي المسؤولة عن ارتفاع استهلاك زيت المحرك، وتتمثل مهمتهم في توزيع الزيت على جدران الأسطوانة وتوفير التشحيم، وإذا لم يحدث هذا يبقى الزيت على بطانة الأسطوانة ويدخل غرفة الاحتراق، وقد يكون سبب سوء تشغيل الحلقات هو رواسب الكربون مما يحد من حرية حركتها.