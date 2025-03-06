قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر: وصف العبد باسم الله "الودود" معناه محبته لطاعة الله وكراهية معصيته
عواصف صقيع وأمطار تضرب شوارع الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ
مدبولي يُوجه بطرح كراسة شروط مربع الوزارات في مدة أقصاها شهران على المستثمرين من القطاع الخاص
الخارجية: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تؤكد بقاء الفلسطينيين على أرضهم
طقس غير متوقع.. سقوط أمطار وثلج على القاهرة الكبرى | فيديو وصور
جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم منازل الفلسطينيين في جنين | شاهد
باحث سياسي: إسرائيل قلقة من انفتاح واشنطن على حماس ومفاوضاتهما المباشرة
مدفع رمضان صدفة أصبحت عادة تراثية.. كيف تدخلت زوجة السلطان؟
لماذا أنهت زوجة مدير شركة سياحة حياتها في شقتها بالمعادي؟
اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير.. أهمية الحدث على المستوى الدولي| تفاصيل
تزوجها عرفيًا ودفنها.. إيجابية تحليل جثمان زوجة سفـ.اح الإسكندرية
إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بسمالوط في المنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ما الذي يدل عليه لون الدخان الناتج من الاحتراق بالسيارات ؟

ما الذي يدل عليه لون الدخان الناتج من الاحتراق بالسيارات ؟
ما الذي يدل عليه لون الدخان الناتج من الاحتراق بالسيارات ؟
إبراهيم القادري

خروج دخان عادم السيارة باللون غير الطبيعي للدخان المنبعث من أنبوب العادم يتسبب في القلق بالنسبة لمالك السيارات، وبالتالي يجب معرفة ما يشير إليه لون غازات العادم، وذلك لأن لون العادم يستدل من خلاله عن حالة المحرك.

ما الذي يدل عليه لون الدخان الناتج من الاحتراق بالسيارات ؟

- ما هي ألوان الدخان المنبعث من عادم السيارة 

- دخان لونه أبيض

ما الذي يدل عليه لون الدخان الناتج من الاحتراق بالسيارات ؟

السيارة التي ينبعث منها دخان أبيض بعد ليلة باردة ولا ينبغي أن يكون ركن السيارة مصدر قلق، يخرج نتيجة تكثف بخار الماء في نظام العادم الساخن عندما يبرد، ويتبخر مرة أخرى مع ارتفاع حرارة العادم، وتظهر هذه الظاهرة بشكل أكبر في السيارات التي تعمل بغاز البترول المسال، حيث تتكون غازات العادم بشكل رئيسي من بخار الماء.

ما الذي يدل عليه لون الدخان الناتج من الاحتراق بالسيارات ؟

ومع ذلك فإن سحب الدخان الأبيض المتراكمة خلف السيارة، بالإضافة إلى الزيادة السريعة في درجة حرارة سائل التبريد، وفقدان سائل التبريد وزيادة الضغط في نظام التبريد، يجب أن تكون هذه الأسباب مثيرة للقلق، وفي مثل هذه الحالة يمكنك بالفعل التأكد من وجود تسرب في المحرك عند تقاطع نظام التبريد داخل الأسطوانة.

ما الذي يدل عليه لون الدخان الناتج من الاحتراق بالسيارات ؟

حيث يتكون المحرك الحديث من عنصرين أساسيين الأولي هي كتلة تسمى العمود تعمل فيها المكابس، والثانية رأس به صمامات، ويتم تأمين الاتصال بين العمود والرأس بحشية خاصة متعددة الطبقات تفصل بين نظام التشحيم والتبريد والأسطوانات، وتخلق هذه البيئة درجات حرارة وضغوط عالية يمكن أن تؤدي في النهاية إلى فشل الختم، وقد يتآكل أيضًا بسبب ارتفاع درجة حرارة المحرك عندما يصبح الرأس نفسه ملتويًا.

- دخان لونه أسود

دخان أسود اللون يخرج من أنبوب العادم السيارات التي تعمل بوقود قد يشير إلى وجود مشكلة في نظام الوقود، ويجب أن يقع الشك الأول على الحقن إذا كانت السيارة تدخن بشدة عندما تدوس على البنزين .

ما الذي يدل عليه لون الدخان الناتج من الاحتراق بالسيارات ؟

كما ان الحاقنات هي المسؤولة عن الانحلال الموحد للوقود في غرفة الاحتراق، وعندما يعمل الحاقن بشكل صحيح، يصبح الوقود رذاذًا ويمتزج بالهواء.

وإذا كان الحاقن معيبًا فبدلاً من الضباب، فإنه يرسل تيارًا إلى الأسطوانة، مثل المحقنة وهذه ظاهرة خطيرة للغاية، لأن جرعة الوقود هذه ليست مرتفعة للغاية فقط وبالتالي لون الدخان يحول إلي الأسود، مما يدل على احتراق غير كامل للوقود في المحرك، ولكنه يزيد أيضًا من درجة الحرارة في غرفة الاحتراق، وإذا أهمل ذلك قد يؤدي إلى احتراق المكبس، مما يؤدي إلى ذوبان بطانات الأسطوانة والرأس، مما يعني تدمير وحدة الطاقة.

ما الذي يدل عليه لون الدخان الناتج من الاحتراق بالسيارات ؟

في السيارات المجهزة بفلتر DPF تؤدي الحاقنات المعطلة إلى انسداد نظام العادم، وهو أمر مكلف للغاية لإصلاحه .

- دخان لونه رمادي

ما الذي يدل عليه لون الدخان الناتج من الاحتراق بالسيارات ؟

في محركات البنزين عادة ما يعني لون الدخان الرمادي جرعة وقود غنية جدًا وفي السيارات القديمة، ولكن في الوقت الحاضر أصبح جهاز التحكم هو المسؤول عن ذلك، لأن كمبيوتر المحرك يضبط جرعة الوقود حسب ظروف التشغيل ويتعرف عليها من قراءات أجهزة الاستشعار المختلفة .

وتتأثر جرعة البنزين بدرجة الحرارة الخارجية، ودرجة حرارة سائل التبريد، وكمية الهواء الموردة للمحرك، وتكوين غاز العادم، والعديد من العوامل الأخرى.

- دخان لونه أزرق

ما الذي يدل عليه لون الدخان الناتج من الاحتراق بالسيارات ؟


في حالة خروج دخان أزرق من نظام العادم قد يشير هذا إلى أن المحرك يحرق الزيت من نظام التشحيم، وقد يكون هناك عدة أسباب لذلك ولكنها عادة ما تكون مرتبطة بتآكل الأختام داخل وحدة القيادة، وبالتالي يدخل الزيت أيضًا إلى غرفة الاحتراق من خلال شاحن توربيني مكسور أو أنبوب عادم معيب.

ويجب أن يبدأ التحقق من المشكلة بأختام الصمامات وهي مصممة لمنع تدفق الزيت من الرأس إلى الأسفل، ومن فوق الصمامات إلى غرفة الاحتراق، بالاضافة إلي ان الطريقة الوحيدة لإصلاح هذا العطل هي استبدال هذه الأختام .

ما الذي يدل عليه لون الدخان الناتج من الاحتراق بالسيارات ؟

وقد تكون حلقات المكبس البالية أيضًا هي المسؤولة عن ارتفاع استهلاك زيت المحرك، وتتمثل مهمتهم في توزيع الزيت على جدران الأسطوانة وتوفير التشحيم، وإذا لم يحدث هذا يبقى الزيت على بطانة الأسطوانة ويدخل غرفة الاحتراق، وقد يكون سبب سوء تشغيل الحلقات هو رواسب الكربون مما يحد من حرية حركتها.

محركات البنزين نظام التبريد عادم السيارة الدخان الأبيض غرفة الاحتراق نظام العادم المكابس الحاقنات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلاة العيد .. أرشيفية

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

الاهلي والزمالك

ديربي رمضاني.. الأهلي يواجه الزمالك بالجولة الأولى من مرحلة حسم الدوري

وفاة معلمة بسوهاج

الموت يسبق الفرح.. معلمة سوهاج ترحل بعد بوست غامض يهز السوشيال ميديا |تفاصيل

الطقس في مصر

تحذير.. موجة غير مستقرة تضرب البلاد وأمطار رعدية بهذه المحافظات

جانب من الحادث

غيبوبة سكر لسائق تتسبب في تهشيم 3 سيارات وإصابة 6 مواطنين بالحوامدية

صورة أرشيفية

تصل لحد السيول .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار اليوم

احمد حسن

رفضت الاعتذار.. أحمد حسن يكشف أسرار رحيله عن الأهلي والانتقال للزمالك

مارسيل كولر

أول قرار من كولر بعد تحديد موعد مباراة الزمالك والأهلي

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير الأوقاف يستقبل سفيرة النيجر لبحث تعزيز التعاون الديني والثقافي بين البلدين

وزارة الأوقاف

الأوقاف تفتتح 36 مسجدًا غدًا ضمن خطة إعمار بيوت الله.. بالأسماء

جانب من الزيارة

قافلة الواعظات تزور مستشفيات عين شمس والزهراء لنشر الرحمة والمواساة في رمضان

بالصور

محافظ الشرقية: الأزهر الشريف سيظل منارة للعلم ونافذة للحفاظ على ثوابت الدين

جانب من الإحتفالية
جانب من الإحتفالية
جانب من الإحتفالية

وصفة العزومات.. طريقة عمل طاجن ورق العنب باللحمة

طاجن ورق عنب
طاجن ورق عنب
طاجن ورق عنب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السلطة يوميا ؟

السلطة
السلطة
السلطة

أورمان الشرقية تنظم احتفالية لتوزيع كراتين رمضان

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

محيي إسماعيل

محيي إسماعيل مع رغدة شلهوب: أنا معرفش يعني ايه خيانة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قبل إغلاق باب التقديم .. تفاصيل وظائف المدارس المصرية اليابانية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير من منخفض جوي.. أمطار وسيول على هذه المناطق

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد ارتفاع الجرام.. اعرف أسعار الذهب اليوم والدولار بالبنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد