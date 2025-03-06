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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يكشف عن الأقرب لتولي تدريب زد بعد رحيل مجدي عبد العاطي

الغندور
الغندور
ميرنا محمود

اعلن الإعلامي خالد الغندور عن الأقرب لتولي مهمة تدريب زد بعد رحيل مجدي عبد العاطي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور: رحيل كابتن مجدي عبد العاطي من زد و الأقرب كابتن حمادة صدقي والكباتن عادل مصطفى ومصطفي كمال لنهاية الموسم.

تتنافس 9 أندية على البقاء فى الدورى هذا الموسم والتواجد فى الموسم المقبل بعد نهاية المرحلة الأولى امس الأربعاء، وهى كل من زد، طلائع الجيش، سموحة، الاتحاد السكندرى، غزل المحلة، الجونة، الإسماعيلي، إنبي، مودرن سبورت.

ويتنافس 18 ناديا هذا الموسم على لقب الدورى فى الموسم الاستثنائى الذى يلعب من دور واحد، ثم ينقسم الدورى إلى مجموعتين، الأولى تضم أول 9 أندية للمنافسة على اللقب، والثانية تضم آخر 9 أندية للهروب من الهبوط الذى سيهبط بآخر فريقين لدورى المحترفين.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق  25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد تُوج بلقب الدوري المصري الموسم الماضي "2023-2024"، وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

خالد الغندور مجدي عبد العاطي زد رحيل كابتن مجدي عبد العاطي

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