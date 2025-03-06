الصين ترفض اتهامات أمريكية "لا أساس لها" بشأن هجمات إلكترونية

رفضت الصين، اليوم الخميس، بشدة اتهامات الولايات المتحدة لها بتنفيذ هجمات إلكترونية، واصفةً إياها بأنها "لا أساس لها".

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان - خلال مؤتمر صحفي، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - واشنطن إلى التوقف الفوري عن "إساءة استخدام العقوبات " .

وأكد لين أن "الولايات المتحدة هي إمبراطورية القرصنة رقم 1 في العالم"، متهماً إياها بممارسة "معايير مزدوجة منافقة".

وأشار إلى أن وكالة الأمن السيبراني الصينية كشفت في ديسمبر الماضي عن حالتين حديثتين من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت شركات صينية للتكنولوجيا الفائقة، وكان مصدرها مجتمع الاستخبارات الأمريكي.

وجاءت هذه التصريحات رداً على اتهامات أمريكية لـ 12 مواطناً صينياً بتنفيذ سلسلة من هجمات القرصنة.