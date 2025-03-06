قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رايح يصلي التراويح.. عامل يفقد حياته في أسانسير بإمبابة
محافظ الجيزة يتابع جهود شفط مياه الأمطار وانتشار المعدات بالمحاور الرئيسية
خطأ قمة الدور الأهلي .. هل يتفادى كولر فخ التعادل أمام الزمالك؟
نواب وأحزاب: تحرير المصريين بالسودان.. رسالة واضحة لقدرة الدولة المصرية على حماية أبنائها
بعد أمطار اليوم .. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية غير مستقرة غدًا
مبعوث ترامب للشرق الأوسط يشيد بالخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة
لا تشتروها أبدًا.. تحذير عاجل بشأن هذه الشقق والعقارات
تحرك عاجل من الأهلي مع مصطفى شوبير وياسر إبراهيم
متوازن وصحي ومتكامل ولذيذ.. حضري سحور اليوم السابع من رمضان
أحمد شوبير: مراتي هي الداعم الأول في حياتي ودورها مع أولادي لا يوصف
واشنطن تحذر حماس: "تصرفوا بعقلانية أو غادروا غزة"
كولر يرفض تعديل البرنامج التدريبي للأهلي قبل القمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"رمضان النوبة" حاضر في لقاءات قصور الثقافة بأسوان

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

نظم فرع ثقافة أسوان مجموعة متنوعة من الأنشطة ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفالا بالشهر المعظم، في إطار خطة وزارة الثقافة.

أقيمت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتضمنت ورشة حكي أقيمت بمكتبة أدندان، تحت عنوان "رمضان في النوبة".

خلال الورشة، تحدث أحمد سليمان، معلم خبير، مع طلاب المدرسة الابتدائية عن العادات والتقاليد النوبية في رمضان، التي تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل، وما يصاحبها من مظاهر احتفالية.

وتطرق الحوار إلى أشهر الأطعمة والمشروبات النوبية التي تحمل خصوصية فريدة، منها مشروب "الأبرية"، الذي يعد من العلامات المميزة للمائدة النوبية في رمضان.

وأقام بيت ثقافة البصيلية محاضرة بعنوان "فضل شهر رمضان" تحدث خلالها الشيخ طه عبد الرازق، عن أهمية الصيام، وفضل ليلة القدر، ونزول القرآن الكريم.
كما شهدت مدرسة الشيخ عامر بدراو، محاضرة مماثلة، قدمها الشيخ محمد أحمد.

وتواصلت الفعاليات المنفذة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة محمود عبد الوهاب، مع محاضرة بمكتبة الطفل والشباب بدراو بعنوان "دور الأسرة في تهيئة الأبناء للصيام"، قدم خلالها الشيخ محمد أحمد محمود، نصائح حول تهيئة الطفل لصيام الشهر الفضيل.

وفي قصر ثقافة السباعية، قدمت فرقة أطفال الإنشاد الديني عرضا فنيا تضمن باقة من التواشيح منها: عطر اللهم روض المصطفى، يا أهل المدينة، وسلام الله، وذلك بقيادة المدربة منال مجدي

فيما نظم فرع ثفاقة أسوان برئاسة يوسف محمود، لقاء توعويا بالمعهد الديني بالصعايدة بحري، بعنوان "مخاطر الإدمان" تناول خلاله سعد عبد الفراج، معلم خبير، مفهوم الإدمان، موضحا الآثار السلبية للتدخين والمواد المخدرة على الفرد والمجتمع

الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة أسوان برنامج ليالي رمضان اللواء خالد اللبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس الآن.. البرق يقتل سيدة وتساقط كثيف للثلوج والأمطار في القاهرة والمحافظات

الطقس الآن.. البرق يقتل سيدة وتساقط كثيف للثلوج والأمطار في القاهرة والمحافظات

وفاة معلمة بسوهاج

الموت يسبق الفرح.. معلمة سوهاج ترحل بعد بوست غامض يهز السوشيال ميديا |تفاصيل

رئيس الوزراء

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. ما هو موعد صرف مرتبات شهر مارس؟

مارسيل كولر

أول قرار من كولر بعد تحديد موعد مباراة الزمالك والأهلي

وزارة التربية والتعليم

أول رد من التعليم بشأن ظهور حالات جدري في مدرسة العمرانية

سالي عبدالسلام

هل تسببت زوجة كريم فهمي في طلاق هنا الزاهد من شقيقه.. سالي عبدالسلام تكشف

بدءا من الأحد .. البنوك تتيح خدمة فتح الحسابات مجانا

مجانا بدءا من الأحد المقبل .. طريقة فتح حساب في البنك

حسام حبيب

بـ رامز يلون مصر.. أنا آسف ياشيرين وأنا لسة بحبك.. حسام حبيب يعتذر لشيرين عبد الوهاب

ترشيحاتنا

العراق

الأمم المتحدة تؤكد التزامها بدعم الحوار الشامل في العراق

وزارة الخارجية الصينية

الصين ترفض اتهامات أمريكية "لا أساس لها" بشأن هجمات إلكترونية

وزارة الخارجية

الخارجية تعقد لقاءات موسعة مع السفراء والمراسلين الأجانب لشرح الخطة العربية لإعادة إعمار غزة

بالصور

هتعرفيه فى الأسابيع الأولى .. أعراض غير متوقعة تكشف الحمل

أعراض الحمل
أعراض الحمل
أعراض الحمل

مسلسل جودر2 الحلقة6 .. اختطاف جيهان الشماشرجي بعد عودة زوجها ياسر جلال

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

مسلسل الكابتن الحلقة 7 .. حسام يلجأ إلى تامر المغفل

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن

شاي الجرجير يعالج مشاكل صحية خطيرة .. وهذه طريقة تحضيره

شاي الجرجير
شاي الجرجير
شاي الجرجير

فيديو

شباب يلقون الالعاب النارية داخل ميكروباص

الأمن يفحص فيديو لشباب يلقون ألعاب نارية داخل سيارات الميكروباص

دينا الشربيني

انفصلنا ولسه أصدقاء.. دينا الشربيني تتحدث عن ارتباطها لأول مرة

سالي عبد السلام

سحر وحسد ومرض.. سالي عبد السلام تكشف معاناتها للعرافة

طارق لطفي

استفت قلبك.. رأي طارق لطفي في الحجاب والأزهر يرد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد