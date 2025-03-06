"رمضان النوبة" حاضر في لقاءات قصور الثقافة بأسوان

نظم فرع ثقافة أسوان مجموعة متنوعة من الأنشطة ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفالا بالشهر المعظم، في إطار خطة وزارة الثقافة.

أقيمت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتضمنت ورشة حكي أقيمت بمكتبة أدندان، تحت عنوان "رمضان في النوبة".

خلال الورشة، تحدث أحمد سليمان، معلم خبير، مع طلاب المدرسة الابتدائية عن العادات والتقاليد النوبية في رمضان، التي تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل، وما يصاحبها من مظاهر احتفالية.

وتطرق الحوار إلى أشهر الأطعمة والمشروبات النوبية التي تحمل خصوصية فريدة، منها مشروب "الأبرية"، الذي يعد من العلامات المميزة للمائدة النوبية في رمضان.

وأقام بيت ثقافة البصيلية محاضرة بعنوان "فضل شهر رمضان" تحدث خلالها الشيخ طه عبد الرازق، عن أهمية الصيام، وفضل ليلة القدر، ونزول القرآن الكريم.

كما شهدت مدرسة الشيخ عامر بدراو، محاضرة مماثلة، قدمها الشيخ محمد أحمد.

وتواصلت الفعاليات المنفذة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة محمود عبد الوهاب، مع محاضرة بمكتبة الطفل والشباب بدراو بعنوان "دور الأسرة في تهيئة الأبناء للصيام"، قدم خلالها الشيخ محمد أحمد محمود، نصائح حول تهيئة الطفل لصيام الشهر الفضيل.

وفي قصر ثقافة السباعية، قدمت فرقة أطفال الإنشاد الديني عرضا فنيا تضمن باقة من التواشيح منها: عطر اللهم روض المصطفى، يا أهل المدينة، وسلام الله، وذلك بقيادة المدربة منال مجدي

فيما نظم فرع ثفاقة أسوان برئاسة يوسف محمود، لقاء توعويا بالمعهد الديني بالصعايدة بحري، بعنوان "مخاطر الإدمان" تناول خلاله سعد عبد الفراج، معلم خبير، مفهوم الإدمان، موضحا الآثار السلبية للتدخين والمواد المخدرة على الفرد والمجتمع