لم تنته .. سقوط أمطار خلال ساعات على تلك المناطق |الخريطة الكاملة

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس اليوم الجمعة ٧ مارس ٢٠٢٥ حيث تنتهي حالة الطقس المتقلبة اليوم الجمعة



خريطة سقوط الأمطار

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له، أن من المتوقع أمطار خفيفة إلى متوسطة على الساحل الشمالى وشمال الدلتا ، مع أمطار متوسطة إلى غزيرة على مدن القناة وخاصة بورسعيد .

وأوضح " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أنه أيضا متوقع سقوط أمطار رعدية غزيرة لحد السيول على مناطق من شمال سيناء وخليج العقبة ( نويبع ودهب) ، مع هبات رياح قوية على شمال الوجه البحري ووسط وجنوب الصعيد .

تحذيرات عاجلة

وحذر الدكتور محمد فهيم من انتشار شبورة مائية لحد الضباب على معظم مناطق الوجه البحري ، وعليه الحرص الشديد عند السفر ما بين المحافظات فى الوجه البحري فى فترة الصباح الباكر .

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس الجمعة، في محافظة الشرقية والسواحل الشمالية، وحذرت الأرصاد من تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة فجرًا وحتى الصباح الباكر، فضلا عن الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.



حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم يسودها جو معتدل الحرارة نهارًا، وبارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية تتساقط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، ومدن القناة، كما أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا، قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء.

نشاط الرياح



وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بينما تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية المصرية فى بيانها اليوم حول الطقس غدًا فى الشرقية والسواحل الشمالية، إلى أن درجات الحرارة فى الزقازيق اليوم الجمعة، من المتوقع أن تسجل العظمى 23 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة مئوية.





منخفض جوي

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية أن هذه الحالة من عدم الاستقرار تعود إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي، مشيرين إلى أن الطقس قد يبدو هادئًا ومستقرًا خلال بعض الفترات، إلا أنه سرعان ما يتغير مع تشكل خلايا رعدية مفاجئة، تتسبب في هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح هابطة قوية بشكل مؤقت.

كما لفت الخبراء إلى احتمال سماع أصوات الرعد مع هطول الأمطار، مما يعكس قوة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.