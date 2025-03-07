مصطفى بكري: يوم الشهيد علامة بارزة في تاريخ العسكرية المصرية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه يحل يوم الأحد القادم 9 مارس يوم الشهيد، مشيرا إلى أنه يعد هذا اليوم هو بارز في ذكرى العسكرية المصرية لمن ضحوا بحياتهم في سبيل الوطن.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن هذا اليوم، أعلنته مصر منذ عام 1969 لمناسبة ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، حيث استشهد في معركة الاستنزاف وشارك الجنود أرض المعركة، حيث شن العدو الصهيونى، هجمات وأصيب من خلالها الفريق عبد المنعم رياض بشظايا وتوفي على الفور.



وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الرئيس السيسي دائما ما يحضر في يوم الشهيد، مكرما الكثير من الأسر المصرية التي فقدت أبناءها.