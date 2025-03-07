شهيد السحور.. حكاية «محمد» ضحية فتاة التجمع| ماذا حدث؟

واقعة مأساوية شهدتها منطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة حيث لفظ شاب أنفاسه الأخيرة جراء تعرضه لحادث مروري أثناء عودته من عمله قبل السحور.

القصة الكاملة لمصرع ويتر بمطعم على الطريق بالتجمع

خرج الشاب الذي يدعى محمد ا بالغ من العمر 25 عاما من محل عمله ووقف ينتظر سيارة أجرة لتعيده إلى منزله حتى يلحق بوجبة السحور مع أسرته إلا أن سيارة تقودها فتاة ظهرت فجأة وقامت بدهسه.

باشرت النيابة العامة في القاهرة تحقيقات موسعة حول الواقعة وصرحت بدفن جثمان الشاب ضحية الحادث وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بضبط وإحضار الفتاة المتهمة في الواقعة.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات حادث دهس فتاة لشاب في منطقة القاهرة الجديدة قبل السحور، مما أدى إلى وفاته وفرار الفتاة من موقع الحادث.

وأشارت التحريات إلى أن الشاب كان يعمل في أحد المقاهي بمنطقة التجمع الخامس، وبعد انتهائه من عمله خرج لركوب سيارة أجرة والعودة إلى منزله. وفي هذه الأثناء، ظهرت سيارة مسرعة على الطريق دهسته، ثم فرت هاربة من المكان.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي عن مصرع شاب صدمته سيارة مسرعة أثناء وقوفه على الطريق بمنطقة التجمع الخامس. وانتقل رجال المباحث فورًا إلى مكان الواقعة.

وبعد الفحص، تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن الشاب، الذي يبلغ من العمر نحو ثلاثين عامًا، لقي مصرعه متأثرًا بإصابته بعد أن دهسته سيارة على الطريق في التجمع الخامس. وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات والاستماع إلى أقوال شهود العيان، تبين أن الشاب كان يعمل في أحد المطاعم، وبعد انتهاء عمله خرج إلى الشارع لاستقلال سيارة للعودة إلى منزله. وأثناء وقوفه، دهسته سيارة تقودها فتاة، ثم فرت من المكان. وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.