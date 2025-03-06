بشير التابعي: حمزة الجمل مدرب عالمي وساحر ولكنه لا يجيد قيادة المباريات

تعجب بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، من قرار مجلس إدارة نادي زد، برحيل مجدي عبدالعاطي من تدريب الفريق في الفترة الحالية.



وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" تعجبت من قرار إدارة زد برحيل مجدي عبدالعاطي، ومعروف عنها أنها لا تتعامل بالقطعة".



وتابع:" إدارة زد طمعت في الدوري الموسم الحالي، بعد تحقيق نتائج جيده في الموسم الماضي، مما جعل عبء على الفريق والجهاز الفني، ومجدي عبدالعاطي شخص محترم ويعمل في صمت ولا يتحدث كثيرًا".



وواصل:" محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، خبير في التعامل مع اللاعبين، وقادر على ضبط الإمور في الفريق في الفترة الحالية وهو قادر على (لم الأمور)، ولم يكن يتوقع أحد في بداية الموسم أن يكون ذلك أداء الاتحاد".



وعن اقتراب حمزة الجمل من تدريب إنبي قال:" مدرب عالمي وساحر في التدريبات، ولكنه على الخط في المباراة لا يقدم 1% من الذي يفعله في التدريبات، ولكن عليه أن يسمع لجهازه المعاون".