اجتماع مرتقب بالأهلي لحسم موقف كولر من الإجازة قبل كأس عاصمة مصر

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي عن احتمالية عدم منح كولر إجازة للسفر إلي بلاده .

وكتبت حمدي من خلال حسابها الشخصي فيس بوك :" خاص..

📌 إدارة الأهلي تتردد في منح كولر عطلة خاصة بسبب احتمالية المشاركة في كأس عاصمة مصر، المقرر إقامتها أيام 8-9-14-15-28-29 مارس.

ومن المنتظر أن يُحسم القرار خلال اجتماع مرتقب بين مارسيل كولر ومحمد رمضان المدير الرياضي ونائبه محمد شوقي.

وتابعت: "الأهلي يدرس خوض البطولة بفريق من الناشئين ، مع إسناد قيادته لجهاز فني من القطاع نفسه، وهو ما قد يمنح كولر الفرصة للحصول على راحته، وفقًا لأولويات النادي في هذه المرحلة من الموسم.