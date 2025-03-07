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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يلقي مجددا بظلال الشك على انخراط أمريكا في الناتو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

قال الرئيس دونالد ترامب، يوم الخميس، إنه إذا لم تدفع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) ما يكفي من المال للدفاع عن نفسها، فإن الولايات المتحدة لن تدافع عنها.

وأضاف ترامب أن دول الحلف لا تزال لا تدفع ما يكفي.

وقال الرئيس الأمريكي إنه أبلغ دولا أخرى أنه لن يدافع عنها إذا كانت "مقصرة" في دفع ما عليها.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر في الإدارة الأمريكية بأن ترامب قد يحرم دولة شريكة في حلف "الناتو" من الدفاع عنها في حال لم تلتزم بشكل كامل بدفع حصتها من الإنفاق على الدفاع.

ونقلت قناة "إن بي سي نيوز" عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين وعضو في الكونغرس قولهم: "يفكر ترامب في إدخال تغييرات جذرية على مشاركة الولايات المتحدة في الناتو".

وأضافوا: "قد لا تدافع الولايات المتحدة عن عضو في حلف شمال الأطلسي يتعرض لهجوم، إذا لم تصل هذه الدولة إلى الحد الأدنى من الإنفاق على الدفاع".

كما ذكرت المصادر أن ترامب وفريقه يدرسون خيارا يقضي بأن تقوم الولايات المتحدة بإجراء تدريبات في إطار "الناتو" بشكل أساسي مع الدول الشريكة التي تلتزم بشكل كامل بالتزاماتها بشأن الإنفاق على الدفاع.

وكان ترامب قد أعلن خلال مشاركته في منتدى "دافوس" الاقتصادي، أنه ينوي أن يطلب من جميع دول الناتو زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن العديد من أعضاء الحلف لم يلتزموا لفترة طويلة حتى بإنفاق 2% على الدفاع، حتى أصر هو شخصيا على الالتزام بهذا المستوى.

أمريكا ترامب الناتو حلف الناتو

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