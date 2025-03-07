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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الشرنقة الحلقة الثامنة: أحمد داود يعاني من اضطراب الهوية

الشرنقة
الشرنقة

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل الشرنقة العديد من الأحداث، حيث قابل حازم ( أحمد داود ) سلمى ( مريم الخشت) وبلغته أنه يعيش واقع وليست أحلام وهمية، وأنه اختفى بعد وفاة نجلهم "حمزة" وبدأ حازم يتذكر حياته القديمة، وفاجأته سلمى أنها بعد اختفائه اكتشفت انها حامل وانجبت منه بنت تدعى "حبيبة"، وأنها ساعدت المقدم عمر (علي الطيب) لتعرف الحقيقة وتعرفه أنه يعاني من اضطراب الهوية الانفصالي بسبب صدمة وفاة حمزة، وتنتهي الحلقة بوجود دنيا (سارة أبي كنعان ) لبيت حازم وسلمى .

مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود ويشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويتكون المسلسل من 15 حلقة ويعرض حصرياً على منصة  Watch it.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، ويجسد أحمد داود دور محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملاءه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجئ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد داود، فيلم الهوى سلطان، الذي حقق نجاحا كبيرا في السينمات وتخطت إيراداته الـ 80 مليون جنيه، ويشارك في بطولته منة شلبي، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، خالد كمال، فدوى عابد، ونورين أبو سعدة، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، ومن إنتاج شركة سي سينما  لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

مريم الخشت أحمد داود الشرنقة

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