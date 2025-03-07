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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان في 24 ساعة.. حملات لضبط الألعاب النارية.. جولات مفاجئة للمحافظ بالمعارض والوحدات الصحية.. واحتفالية للجامع الأزهر

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق:  6/3/2025.

شهدت مدينة أسوان تنظيم حملة مكبرة بعدد من المناطق والأحياء السكنية بنطاق حى جنوب تنفيذاً لقرار اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بحظر بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات ،  وبإشراف من اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، وبمشاركة العاملين بمديرية التموين وشرطة المرافق ونواب رئيس المدينة ، ورئيس الحى. 

وأسفرت جهود الحملة عن تشميع وإغلاق عدد من المحلات، بالإضافة إلى تحرير محاضر لمحلات أخرى، وضبط كمية من الألعاب النارية، وسيتم تطبيق غرامات فورية مشددة للمخالفين طبقاً للضوابط والقوانين المنظمة. 

https://www.elbalad.news/6504462

أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قراراً بحظر بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات والمتعارف عليها بالأسماء الدارجة ( الصواريخ والشماريخ والبمب .. ألخ ) بكافة أشكالها بنطاق المحافظة لما تمثله من خطر حقيقى قد يؤدى إلى إصابات بالغة وحوادث خطيرة ، وما تسببه من ترويع للمواطنين والزائرين وذلك حفاظاً على الأمن العام والسلم الإجتماعى. 

https://www.elbalad.news/6504457

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة مفاجئة داخل معرض "أهلاً رمضان" بمنطقة وسط مدينة أسوان حيث اطمأن المحافظ على توافر السلع الغذائية والإستهلاكية بالتخفيضات المقررة، والتى تصل إلى 30 %. 

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإستمرار فى ضخ كافة الكميات من السلع والمنتجات من أجل توفيرها للمواطن الأسوانى على مدار شهر رمضان المعظم. 

https://www.elbalad.news/6504626

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قيام فرع المجلس القومى للمرأة بمواصلة إعداد وتوزيع عدد 500 وجبة للأسر والأهالى بقرى الأحمدية والمنشية قبلى بمركز كوم أمبو. 

https://www.elbalad.news/6504667

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام اللواء أيمن الشريف بحضور فعاليات الإحتفال باليوم السنوى ومرور 1085 عاماً على تأسيس الجامع الأزهر والذى نظمته المنطقة الأزهرية. 

https://www.elbalad.news/6504672


 

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان العاملين بمركز طب أسرة السيل للاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالجودة المطلوبة داخل المركز.

https://www.elbalad.news/6504798


 


 

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