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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام مودرن سبورت في كأس مصر

الزمالك
الزمالك
قسم الرياضة

يلتقى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة فريق الكرة بنادي الزمالك مع مودرن سبورت باستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر .

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1 الحاصلة على حقوق بث مباريات كأس مصر .

وكان الزمالك قد تقدم بطلب رسمي إلى اتحاد الكرة هذه المباراة، بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص قبل لقاء القمة المرتقب أمام النادي الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في الدوري المصري الممتاز. ومع ذلك، أكد اتحاد الكرة إقامة المباراة في موعدها المحدد دون تأجيل. 

فيما يتعلق بالمواجهات السابقة بين الفريقين، التقى الزمالك ومودرن سبورت في 9 مباريات، حقق الزمالك الفوز في 6 منها، بينما فاز مودرن سبورت في مباراة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل. وكان آخر لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة من الدوري المصري هذا الموسم، حيث فاز مودرن سبورت بهدف نظيف، مما يمنح الزمالك دافعًا للثأر في هذه المباراة. 

من المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بتشكيلة قوية، خاصة مع استعادة بعض اللاعبين المصابين، حيث يسعى الفريق للتأهل إلى الدور ربع النهائي ومواصلة المنافسة على لقب الكأس. 

يأمل جمهور الزمالك أن يقدم الفريق أداءً مميزًا في هذه المباراة، خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام مودرن سبورت في الدوري، لتعزيز الثقة قبل مواجهة الأهلي في الدوري الممتاز.

التشكيل المتوقع 

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : 

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمود بنتايج وحسام عبد المجيد والونش وصلاح مصدق وعمر جابر

الوسط: دونجا وعبدالله السعيد أو ناصر ماهر

الهجوم: زيزو ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري

رؤية بيسيرو

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمراً صحفياً، للحديث عن لقاء مودرن سبورت المقبل في بطولة كأس مصر .

وقال المدير الفني للفريق الأبيض: "منذ وصولي لتولي قيادة الفريق كان هناك بعض اللاعبين مصابين، وتعرض بعدها محمود جهاد لإصابة، ثم تعرض الجفالي للإصابة مؤخراً، وقد يرجع سبب الإصابات بسبب حاجة اللاعبين للتأقلم مع الفريق خاصة وأنهم من دوريات مختلفة ومنهم من انضم للزمالك في فترة الانتقالات الشتوية، والجهاز الطبي يقوم بدوره على أكمل وجه مع اللاعبين المصابين، ولا نستطيع زيادة الحمل التدريبي للاعبين في شهر رمضان الكريم خاصة وأن هناك ضغط مباريات في الفترة الحالية، ويتم رفع الحمل التدريبي مع اللاعبين الذين لا يشاركون بصورة كبيرة".

واختتم بيسيرو قائلاً: "أفضل أن تكون مباريات الزمالك بحضور جماهيري ونفتقدهم في آخر مباراتين، وعليهم أن يبذلوا قصارى جهدهم حتى لا يتعرضوا للإيقاف".

الزمالك كأس مصر مباريات كأس مصر مودرن سبورت الأهلي

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