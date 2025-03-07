قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر والولايات المتحدة تبحثان تعزيز السلام بالشرق الأوسط وخطة التعافي وإعمار غزة
التموين تواصل صرف مقررات الدعم.. قائمة أسعار السلع التموينية
وزير السياحة وعمدة طوكيو يفتتحان معرض رمسيس وذهب الفراعنة
يديعوت أحرونوت: إسرائيل حاولت تعطيل المحادثات السرية بين الولايات المتحدة وحماس
التشكيل المتوقع للزمالك أمام مودرن سبورت في كأس مصر
أمطار غزيرة وشبورة مائية...حالة الطقس اليوم الجمعة 7 مارس 2025
أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 7 رمضان
وزير الخارجية: مصر تتطلع لمواصلة التفاعل الإيجابي والبناء مع الإدارة الأمريكية
موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في كأس مصر والقنوات الناقلة
كوكايين أم هيروين.. قرار جديد من النيابة بعد العثور على جثة مدير بشركة محمول
مهنة مهينة.. أحمد حسن يكشف أسباب عدم نجاحه في التدريب
مبعوث ترامب: الخطة العربية بشأن غزة تتضمن عناصر جاذبة وتعكس نوايا طيبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير سياسي: استمرار الحرب يمنع إجراء الانتخابات وزيلينسكي لا يتمسك بالسلطة

زيلينسكي
زيلينسكي
البهى عمرو

قال سعيد سلام، مدير مركز فيجين للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا يزال رئيسًا لأوكرانيا رغم انتهاء ولايته الدستورية العام الماضي، مرجعًا ذلك إلى حالة الحرب والطوارئ التي تمر بها البلاد، والتي بموجبها يمنع الدستور الأوكراني إجراء أي انتخابات رئاسية أو برلمانية.

وأضاف سلام، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن زيلينسكي وصل إلى الحكم بانتخابات ديمقراطية حصل فيها على 73% من أصوات الأوكرانيين، وكان من أبرز وعوده إنهاء الحرب مع روسيا التي بدأت منذ عام 2014 عقب احتلال موسكو شبه جزيرة القرم ودعمها للانفصاليين في منطقة دونباس.

وأوضح سلام أن زيلينسكي لم يكن سببًا في اندلاع الحرب الشاملة الحالية، بل إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من بدأ الغزو الواسع لأوكرانيا عام 2022، مؤكدًا أن زيلينسكي رفض مغادرة بلاده حين عرضت عليه الولايات المتحدة ذلك، وفضّل البقاء للدفاع عن شعبه ووطنه.

وفيما يتعلق بانتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اعتبر استمرار الحرب يخدم بقاء زيلينسكي في الحكم، قال سلام إن "ترامب يثير الجدل دومًا كجزء من أسلوبه السياسي، وهو أمر يمكن فهمه من خلال كتابه (فن الصفقة)، حيث يعتمد إثارة الفوضى لإعادة ترتيب الأوضاع لصالحه الشخصي".

وحول إمكانية تخلي زيلينسكي عن الحكم، أكد سلام أن الرئيس الأوكراني صرح سابقًا بأنه مستعد لمغادرة السلطة فور تحقيق أهداف بلاده بالحصول على ضمانات أمنية دولية أو الانضمام إلى حلف الناتو لضمان عدم تعرض أوكرانيا لأي غزو روسي جديد.

واختتم سلام بالإشارة إلى أن هناك بالفعل أسماء مطروحة في الأوساط السياسية والدبلوماسية كبدائل محتملة لخلافة زيلينسكي، لكن الظروف الحالية تجعل من الصعب التفكير في أي انتقال للسلطة قبل نهاية الحرب وتوقيع اتفاق سلام دائم.

أوكرانيا انتخابات الرئيس الأوكراني زيلينسكي الدستور الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي والزمالك

الأهلي يفتقد 5 لاعبين أمام الزمالك في القمة.. وعودة 3 نجوم

قبل العيد .. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

قبل العيد .. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

لا تشتروها أبدًا.. تحذير عاجل بشأن هذه الشقق والعقارات

لا تشتروها أبدًا.. تحذير عاجل بشأن هذه الشقق والعقارات

مصطفي شوبير

تحرك عاجل من الأهلي مع مصطفى شوبير وياسر إبراهيم

حالة الطقس

لم تنته .. سقوط أمطار خلال ساعات على تلك المناطق |الخريطة الكاملة

أرشيفية

أطباء مصر في حداد.. وفاة مفاجئة لجراحة قلب شابة بعد ساعات من العمل المتواصل

إيناس عز الدين

إيناس عز الدين تعتذر لجمهورها بعد بكائها وترفض الإجابة على هذا السؤال| فيديو

إيناس عز الدين

والدتها اتجوزت خطيبها .. ايناس عز الدين تدخل فى حالة انهيار لهذا السبب

ترشيحاتنا

عمرو سعد

إيه الحوارات دي.. عمرو سعد يوجه رسالة لـ خالد الصاوي

دينا الشربيني

دينا الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

أحمد مالك

من أجل ولاد الشمس.. أحمد مالك يخسر 10 كيلو من وزنه

بالصور

الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية راقية| صور

الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا

الفرق كبير .. عارضة أزياء ترتدي فستان شيرين بالإعلان الجديد تثير السوشيال ميديا

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تصدرت التريند .. زينة في مأزق ببرنامج رامز بسبب أسنانها

زينة
زينة
زينة

دراسة .. الزبدة تحميك من خطر الوفاة

الزبدة
الزبدة
الزبدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد