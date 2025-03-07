الهجرة الدولية: فقد 186 مهاجرا قبالة اليمن وجيبوتي

كشفت المنظمة الدولية للهجرة وفق تقارير عن فقد 186 مهاجرًا بعد انقلاب 4 قوارب قبالة سواحل اليمن وجيبوتي الليلة الماضية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق؛ شاركت القوات البحرية فى إنقاذ مركب هجرة غير شرعية على متنه 42 فردا من جنسيات مختلفة بعد تعرضه للغرق على مسافة 160 ميلا بحريا من حدود سواحل محافظة مطروح.

تلقى مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع بلاغا يفيد بتعرض مركب هجرة غير شرعية للغرق بنطاق البحر المتوسط، وعلى الفور أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للقوات البحرية بدفع وحدة بحرية لإجراء عمليات البحث والإنقاذ.

وتمكنت إحدى السفن التجارية أثناء عبورها بالبحر المتوسط من انتشال أفراد المركب وتسليمهم للوحدة البحرية فور وصولها لمنطقة الحادث.

وتم تقديم كافة سبل الرعاية الطبية والإدارية لهم وتسليمهم إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

يأتي ذلك استمراراً لجهود القوات البحرية فى تأمين وحماية السواحل المصرية ودعم أعمال البحث والإنقاذ على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

