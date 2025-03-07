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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المنبر العالمي للديمقراطية: أوروبا لا تقدر الأوضاع الراهنة بشأن الأزمة الأوكرانية

أوكرانيا
أوكرانيا
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن رئيس المنبر العالمي للديمقراطية، قال إن أوروبا لا تقدر الأوضاع الراهنة بشأن الأزمة الأوكرانية، وروسيا لديها قوة كبيرة وآلاف القوات العسكرية على الأرض.


وأضاف أن تفاعلات ترامب مع أوكرانيا تشير إلى أن الجهود الأوروبية لن تنجح، وأوروبا ربما تكون قادرة فقط على مراقبة الأوضاع في أوكرانيا وقد ترسل 30 ألفا من قوات حفظ السلام، وروسيا لن تقبل أي تنازلات تطلبها الدول الأوروبية بشأن أوكرانيا.


ولفت إلى أن أوكرانيا كانت تحصل على الدعم من أجل البقاء على قيد الحياة منذ بدء الحرب، وحلف الناتو بذل كل ما في وسعه لمواجهة الحرب الروسية، والناتو دعم كييف بالمساعدات العسكرية والأسلحة والذخائر إلا أن أوكرانيا تكبدت خسائر كبيرة في الحرب الروسية.


 

ترامب روسيا القاهرة الإخبارية الأزمة الأوكرانية

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