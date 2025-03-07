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ضبط سائق قيد طفليه بسلاسل حديدية من الرقبة ببولاق الدكرور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط سائق قيد طفليه بسلاسل حديدية من الرقبة ببولاق الدكرور

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط سائق، قام بتقييد طفليه بسلاسل حديدية من الرقبة داخل شرفة منزله بمنطقة بولاق الدكرور.

تفاصيل  الواقعة .. 


تلقى المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بورود بلاغ من الأهالي باحتجاز طفلين داخل شرفة أحد العقارات بدائرة القسم.


على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص، تبين وجود طفلة 10 سنوات، وشقيقها 13 عامًا، مقيدين من الرقبة بسلاسل وأقفال حديدية داخل شرفة المنزل.

أفاد الطفلان، بأن والدهما يعمل سائقًا، قام بتقييدهما قبل مغادرته المنزل، مشيرين إلى أنهما استغاثا بالأهالي لإنقاذهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إعداد كمين أسفر عن ضبط المتهم فور عودته إلى المنزل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك بأن طفليه كانا يتركان المنزل دون إذنه، ما دفعه إلى تقييدهما كنوع من التأديب.


وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ضبط سائق الأجهزة الأمنية مديرية أمن الجيزة

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