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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

طلب منها مبلغا إضافيا.. تفاصيل تعدي سائق بتطبيق نقل ذكي على سائحة بالقاهرة

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" من (قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى) لقيامه بالتحدث معها بطريقة غير لائقة وعدم السماح لها بالنزول من السيارة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من الشاكية بتضررها من (قائد السيارة المشار إليها) لقيامه بتوصيلها من محل سكنها بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة إلى أحد الأماكن بدائرة القسم مقابل أجرة متفق عليها وقيامه بطلب مبلغ إضافى فرفضت فقام بالتحدث معها بطريقة غير لائقة وعدم السماح لها بالنزول إلا عقب إعطائه المبلغ الإضافى.

أمكن ضبط المشكو فى حقه ..وبمواجهته قرر بحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب عدم دفعها قيمة رحلة إضافية عقب توصيلها لمحل سكنها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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