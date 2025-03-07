الخارجية الأردنية: ندين التدخلات الخارجية المستهدفة أمن سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الجمعة، عن رفضها المحاولات التي تستهدف أمن واستقرار سوريا، تعليقا على الاشتباكات التي جرت خلال الساعات الماضية.

وأكدت الخارجية الأردنية في بيان لها، وقوف الأردن مع الجمهورية العربية السورية وأمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها.

وأدان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير الدكتور سفيان القضاة كل المحاولات، والمجموعات، والتدخلات الخارجية، التي تستهدف أمن سوريا الشقيقة وسلمها ومؤسساتها الأمنية، وتحاول دفع سوريا نحو الفوضى والفتنة والصراع.

وأشار السفير القضاة إلى وقوف الأردن إلى جانب الحكومة السورية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها، ولحفظ القانون والسلم الأهلي.

وشدد السفير القضاة على ضرورة تكاتف كل الجهود؛ لدعم سوريا في عملية إعادة بناء الدولة السورية الجديدة على الأسس التي تحمي وحدتها وأمنها واستقرارها وسيادتها، وتحفظ حقوق كل أبناء الشعب السوري الشقيق.