مضاعفة عقوبة حارس ميلوول إلى 6 مباريات بعد ركل ماتيتا في رأسه

قال حارس مرمى ميلوول ليام روبرتس يوم الجمعة إنه تلقى رسائل مسيئة وتهديدات بعد أن ركل جان فيليب ماتيتا لاعب كريستال بالاس في رأسه في نهاية الأسبوع الماضي.

تم مضاعفة إيقاف روبرتس من ثلاث مباريات إلى ست مباريات يوم الجمعة بعد أن أراد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن يُعاقب بشكل إضافي.

خلال مباراة الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي، ترك التحدي الخطير لروبرتس ماتيتا في حاجة إلى 25 غرزة في أذنه المصابة بشدة.

وقال روبرتس في بيان: "أنا مدمر بسبب ما حدث". "أقبل بشكل لا لبس فيه البطاقة الحمراء كما مُنحت وأقبل عقوبتي. علاوة على ذلك، كان من غير السار للغاية ملاحظة الإيحاءات بأنني كنت أنوي إيذاء زميل محترف. لم أخطو مطلقًا على أرض ملعب كرة قدم بقصد إيذاء أي شخص".

وقال روبرتس إنه تلقى "كمية لا يمكن تصورها من الرسائل المسيئة والتهديدات تجاه عائلتي وأنا".

تم طرده بعد ثماني دقائق من المباراة بين الغريمين اللندنيين.

وفرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات على اللاعبين الذين يحصلون على بطاقات حمراء مباشرة، لكن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم طلب عقوبة إيقاف أكبر وأيدت لجنة مستقلة هذا الادعاء.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان يوم الجمعة: "زعم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن العقوبة القياسية لهذه المخالفة كانت غير كافية بوضوح، ونفى ليام روبرتس ذلك لاحقًا".

تم استبدال ماتيتا ونقله إلى المستشفى لتلقي علاج متخصص. وتم تسريحه في وقت لاحق من يوم السبت.

وقال رئيس بالاس ستيف باريش لهيئة الإذاعة البريطانية خلال استراحة الشوط الأول: "في كل الوقت الذي شاهدت فيه كرة القدم لم أر تحديًا مثله من قبل. أعتقد أن هذا هو التحدي الأكثر تهورًا على ملعب كرة قدم رأيته على الإطلاق".

وقال روبرتس إنه تواصل مع ماتيتا للاطمئنان على حالته، وطمأنه مهاجم بالاس "بألا أقلق".

وقال مدرب بالاس أوليفر جلاسنر يوم الجمعة إن ماتيتا سيغيب عن مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت ضد إيبسويتش، لكنه قد يكون متاحًا لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد فولهام في نهاية الشهر.

وأضاف "لم يكن يعاني من كسور أو ارتجاج في المخ. ويسير التعافي من الجرح الضخم كما توقعنا".