هانز فليك يتغنى بتشيزني بعد تألقه مع برشلونة

أشاد هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، بمساهمة حارس المرمى البولندي فويتشيك تشيزني في الفريق بينما يستعد المتصدر لزيارة أوساسونا صاحب المركز المتوسط في الدوري الإسباني يوم السبت.

وأصبح تشيزني لاعبًا رئيسيًا في برشلونة بعد عودته من الاعتزال في أكتوبر للانضمام إلى النادي، الذي كان يبحث عن بديل بعد إصابة مارك أندريه تير شتيجن الطويلة.

وقال فليك للصحفيين يوم الجمعة "إنه رائع، كان اللاعبون الآخرون يدافعون 10 ضد 11، وساعدنا كثيرًا. هذه وظيفته، لا يمكننا إخفاء ذلك. إنه يؤدي وظيفته بشكل جيد للغاية، ولهذا السبب أصبح الآن الرقم واحد".

وواصل: "عندما تشاهد اللاعبين في التدريبات، تحصل على شعور. أناقش الأمر مع طاقمي الفني، وأرى كيف يعمل اللاعبون والمستوى الذي يمكنهم الوصول إليه.

وأكمل: "كان من الواضح للجميع أن تشيزني يمكنه الوصول إلى هذا المستوى. كنا جميعًا نعرف ذلك. أنا أتخذ القرارات، لكنني أتحدث مع طاقم التدريب الخاص بي".

وقال: "كان الأمر مختلفًا، لقد لعبنا خارج ملعبنا... وغدًا، يتعين علينا إشراك أفضل فريق ممكن. أعتقد أن مستوى أدائنا مختلف الآن. أنا متفائل بشأن مباراة الغد".

ويتقدم برشلونة بنقطة واحدة على أتلتيكو مدريد وثلاث نقاط أمام ريال مدريد قبل زيارة أوساسونا صاحب المركز الحادي عشر.