قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سباق الموت.. مصرع شاب في حادث تصادم بالدقهلية
وجدت صيغة مناسبة .. ماجدة خير الله تشيد بـ ريهام حجاج بمسلسل أثينا
أوقات استجابة الدعاء في رمضان.. اغتنم ساعتين لا ترد فيهما دعوة وردد أفضل 100 دعاء
الفصل فى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. اليوم
تحريض وشكوى لبيب | السر وراء إيقاف برنامج حارس الأهلي مع شوبير
بشرى للأهلي قبل مواجهة الزمالك فى القمة 130
اكسيوس: زيلينسكي ارتكب أخطاء فادحة استدعت طرده من البيت الابيض
الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم السبت
حبس صاحبة كيان تعليمي دون ترخيص في القاهرة
قرار عاجل من بيسيرو للاعبي الزمالك بعد الفوز على مودرن سبورت
هل الاحتلام في رمضان يبطل الصيام ويوجب الكفارة والقضاء؟ الإفتاء تحسم الجدل
للي بيسأل | موعد إجازة عيد الفطر 2025..تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 7-3-2025

سعر الدولار الأمريكي
سعر الدولار الأمريكي
محمد صبيح

يستعرض صدى البلد آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفق سعر شراء وبيع الدولار في البنوك.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر شراء الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.710 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 50.810 جنيه.  

سعر الدولار في اتش اس بي سي (HSBC)

في بنك اتش اس بي سي، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.650 جنيه، بينما كان سعر البيع 50.750 جنيه.  

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سجل البنك المصري الخليجي سعر شراء للدولار الأمريكي يبلغ 50.650 جنيه وسعر بيع يبلغ 50.750 جنيه.  

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 50.650 جنيه، في حين كان سعر البيع 50.750 جنيه.  

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.650 جنيه، بينما كان سعر البيع 50.710 جنيه. 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل البنك المركزي المصري سعر شراء للدولار الأمريكي يبلغ 50.641 جنيه وسعر بيع يبلغ 50.779 جنيه.  

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي في بنك مصر 50.630 جنيه، في حين كان سعر البيع 50.730 جنيه.  

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

في البنك العقاري المصري العربي، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.630 جنيه، بينما كان سعر البيع 50.730 جنيه.  

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل بنك قناة السويس سعر شراء للدولار الأمريكي يبلغ 50.630 جنيه وسعر بيع يبلغ 50.730 جنيه. 

سعر الدولار في بنك البركة

بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي في بنك البركة 50.630 جنيه، في حين كان سعر البيع 50.730 جنيه.  

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.630 جنيه، بينما كان سعر البيع 50.730 جنيه. 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

سجل البنك التجاري الدولي (CIB) سعر شراء للدولار الأمريكي يبلغ 50.630 جنيه وسعر بيع يبلغ 50.730 جنيه. 

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني (NBK)

في بنك الكويت الوطني، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.630 جنيه، بينما كان سعر البيع 50.730 جنيه.  

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل المصرف العربي الدولي سعر شراء للدولار الأمريكي يبلغ 50.630 جنيه وسعر بيع يبلغ 50.730 جنيه. 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية 50.630 جنيه، في حين كان سعر البيع 50.730 جنيه.  

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

في بنك التنمية الصناعية، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.620 جنيه، بينما كان سعر البيع 50.720 جنيه. 

سعر الدولار في كريدي أجريكول

سجل كريدي أجريكول سعر شراء للدولار الأمريكي يبلغ 50.620 جنيه وسعر بيع يبلغ 50.720 جنيه.  

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي في المصرف المتحد 50.620 جنيه، في حين كان سعر البيع 50.720 جنيه.  

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

في بنك التعمير والإسكان، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.610 جنيه، بينما كان سعر البيع 50.710 جنيه.  

سعر الدولار في ميد بنك

سجل ميد بنك سعر شراء للدولار الأمريكي يبلغ 50.570 جنيه وسعر بيع يبلغ 50.670 جنيه.  

سعر الدولار في QNB الأهلي

في QNB الأهلي، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.780 جنيه، بينما كان سعر البيع 49.880 جنيه.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بيريوس سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سعر الدولار في اتش اس بي سي HSBC

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التموين

موعد صرف الزيادة المقررة على بطاقات التموين في رمضان

رئيس الوزراء

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات مارس لــ4.5 مليون موظف بالحكومة

تصل إلى 450 جنيهًا.. موعد صرف زيادة التموين على البطاقات

تصل إلى 450 جنيهًا.. موعد صرف زيادة التموين 2025 على البطاقات

رسميًا.. إعلان موعد عيد الفطر 2025 فلكيًا وعدد إيام الإجازة

رسميًا.. إعلان موعد عيد الفطر المبارك 2025 فلكيًا وعدد إيام الإجازة

وفاة 3 من أسرة واحدة بسبب هذا المرض .. جمال شعبان يكشف التفاصيل والأسباب

وفاة 3 من أسرة واحدة بسبب هذا المرض .. جمال شعبان يكشف التفاصيل والأسباب

بينها مضاد حيوي شهير| هيئة الدواء تحذر من شراء هذه الأدوية رسميًا.. القائمة والأسباب

بينها مضاد حيوي شهير| هيئة الدواء تحذر من شراء هذه الأدوية رسميًا.. القائمة والأسباب

مرتبات

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025 لموظفي الحكومة

الأهلي والزمالك

غياب 5 لاعبين من الأهلي أمام الزمالك في قمة الدوري يوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

الملك سلمان وولي العهد

الملك سلمان وولي العهد يطلقان النسخة الخامسة من "الحملة الوطنية للعمل الخيري" بتبرعات سخية

جنوب لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على جنوب لبنان

بشار الأسد

سويسرا تفرض تجميدا إضافيا على أصول بشار الأسد ودائرته المقربة

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 8 مارس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 8 مارس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 8 مارس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 8 مارس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

برج الحمل حظك اليوم السبت 8 مارس 2025.. كن صبورًا مع نفسك

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 8 مارس 2025.. اعتمد على حدسك وحافظ على هدوئك

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 8 مارس 2025.. فكر قبل أن تتحدث

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

فيديو

النصب عن طريق جائزة رمضان

صدى البلد يحذر: نصابون على طريقة محمد رمضان .. احذر مكالمة الـ 200 ألف جنيه

السائق

مش هتنزلى من العربية.. حكاية سائق تطبيق النقل الذكى والفتاة الاجنبية بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الظلم على الطريقة الدولية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

المزيد