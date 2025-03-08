أخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 7-3-2025

يستعرض صدى البلد آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفق سعر شراء وبيع الدولار في البنوك.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر شراء الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.710 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 50.810 جنيه.

سعر الدولار في اتش اس بي سي (HSBC)

في بنك اتش اس بي سي، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.650 جنيه، بينما كان سعر البيع 50.750 جنيه.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سجل البنك المصري الخليجي سعر شراء للدولار الأمريكي يبلغ 50.650 جنيه وسعر بيع يبلغ 50.750 جنيه.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 50.650 جنيه، في حين كان سعر البيع 50.750 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.650 جنيه، بينما كان سعر البيع 50.710 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل البنك المركزي المصري سعر شراء للدولار الأمريكي يبلغ 50.641 جنيه وسعر بيع يبلغ 50.779 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي في بنك مصر 50.630 جنيه، في حين كان سعر البيع 50.730 جنيه.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

في البنك العقاري المصري العربي، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.630 جنيه، بينما كان سعر البيع 50.730 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل بنك قناة السويس سعر شراء للدولار الأمريكي يبلغ 50.630 جنيه وسعر بيع يبلغ 50.730 جنيه.

سعر الدولار في بنك البركة

بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي في بنك البركة 50.630 جنيه، في حين كان سعر البيع 50.730 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.630 جنيه، بينما كان سعر البيع 50.730 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

سجل البنك التجاري الدولي (CIB) سعر شراء للدولار الأمريكي يبلغ 50.630 جنيه وسعر بيع يبلغ 50.730 جنيه.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني (NBK)

في بنك الكويت الوطني، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.630 جنيه، بينما كان سعر البيع 50.730 جنيه.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل المصرف العربي الدولي سعر شراء للدولار الأمريكي يبلغ 50.630 جنيه وسعر بيع يبلغ 50.730 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية 50.630 جنيه، في حين كان سعر البيع 50.730 جنيه.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

في بنك التنمية الصناعية، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.620 جنيه، بينما كان سعر البيع 50.720 جنيه.

سعر الدولار في كريدي أجريكول

سجل كريدي أجريكول سعر شراء للدولار الأمريكي يبلغ 50.620 جنيه وسعر بيع يبلغ 50.720 جنيه.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي في المصرف المتحد 50.620 جنيه، في حين كان سعر البيع 50.720 جنيه.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

في بنك التعمير والإسكان، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.610 جنيه، بينما كان سعر البيع 50.710 جنيه.

سعر الدولار في ميد بنك

سجل ميد بنك سعر شراء للدولار الأمريكي يبلغ 50.570 جنيه وسعر بيع يبلغ 50.670 جنيه.

سعر الدولار في QNB الأهلي

في QNB الأهلي، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.780 جنيه، بينما كان سعر البيع 49.880 جنيه.