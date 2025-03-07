اللواء حازم حسني يفوز بمنصب الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية بالتزكية

فاز اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للرماية، بمنصب أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية بالتزكية بعد أن أغلق اليوم باب الترشح لانتخابات اللجنة الأولمبية المصرية حيث لم يترشح أي منافس على منصب الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ليفوز اللواء حازم حسني بالتزكية بمنصب الأمين العام لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية ليصبح المرشح الوحيد وذلك في الجمعية العمومية العادية المقرر إقامتها يوم 25 إبريل القادم.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تعزيز رياضة الرماية في مصر ودعم الأنشطة الأولمبية بشكل عام.

أبدى اللواء حسني سعادته الكبيرة بهذا المنصب، معبراً عن شكره وتقديره للثقة التي أولتها له اللجنة الأولمبية، وأكد على التزامه بالعمل على تطوير الرياضة المصرية، ورفع مستوى الأداء الرياضي في كافة الألعاب.

وأضاف: "سنواصل العمل على تعزيز التعاون، وتوفير الدعم اللازم للرياضيين لتحقيق إنجازات جديدة ترفع راية مصر في المحافل الدولية."