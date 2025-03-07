المستقلين الجدد: زيارة الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية تحمل رسائل للداخل والخارج

أكد حزب المستقلين الجدد بان زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الاكاديمية العسكرية والالتقاء بطلابها في هذا التوقيت يحمل رسائل هامه للداخل والخارج.

وأكد دكتور هشام عناني رئيس الحزب أن الرئيس السيسي أكد على أن إيجابية الموقف المصري عند تناوله لكل الاحداث التي تدور في المنطقة وان مصر مستمره في هذه الاستراتيجيه بخطوات مختلفه وخاصه الحرب علي غزة والتي بدأت بمحاولة وقف الحرب وادخال المساعدات ورفض التهجير ووصولا الي قيام مصر بإعداد خطة متكاملة للاعمار.

خطه اعمار غزه

واضاف عناني ان الرئيس اشار علي ان خطة إعمار غزه هو عمل متكامل لكل اجهزة الدولة للتأكيد علي مدى الجهد الذي بذلته مصر في اعداد تلك الخطة التي اعتمدتها القمة العربية.

واكد دكتور حمدي بلاط ان إشادة الرئيس بالتفاف الشعب المصري وتماسكه في مرحلة الازمات وكذا التقدير الكامل للقوات المسلحة المصرية هو محل تقدير مع رسالة الرئيس لكل الوزارات والهيئات للعمل بأقصى طاقة واستعداد نظرا لدقة المرحلة.

واكد الحزب علي انه يثمن ما قام به السيد الرئيس بالتأكيد علي ضرورة التطوير والاستعدادية لمواجهة ومواكبة التطور السريع الذي يحدث في العالم هذا بالإضافة الي رسائل الطمأنة التي أرسلها الرئيس الى الشعب سواء داخليا او خارجيا.