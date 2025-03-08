كل ما تريد معرفته عن جامعة القاهرة الأهلية 2025

واصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نشر سلسلة "إنفوجرافات الجامعات الأهلية الجديدة"، التي تسلط الضوء على الجامعات الأهلية التي وافق مجلس الجامعات الأهلية على إنشائها، في إطار التوسع في منظومة التعليم العالي وتعزيز جودة التعليم الجامعي.



101 كلية متنوعة

تضم هذه الجامعات 101 كلية متنوعة، تقدم برامج دراسية حديثة ومتطورة تواكب احتياجات سوق العمل، وتوفر بيئة أكاديمية تدعم الابتكار والتميز.

استعرضت وزارة التعليم العالي، معلومات هن جامعة القاهرة الأهلية، التي تبدأ الدراسة بها في العام الجامعي 2025/2026، وتضم 14 كلية تشمل:

-1كلية الطب

-2كلية الاسنان

-3كلية الصيدلية

-4كلية التمريض

-5كلية الهندسة

-6كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

-7كلية العلوم

-8كلية الطب البيطري

-9كلية التجارة

-10كلية الاعلام

-11كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

-12كلية الحقوق

-13كلية العلاج الطبيعي

-14كلية التربية للطفولة المبكرة